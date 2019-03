Projekt ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15 w Sejmie

Projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15 trafił do Sejmu. Jak wyjaśnia wiceszef klubu Tomasz Rzymkowski, ma on na celu "zaostrzenie prawa wobec osób, które dopuściły się przestępstwa korupcji" m.in. poprzez zakaz zajmowania przez takie osoby funkcji publicznych.

Zdjęcie Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) /TOMASZ RADZIK/SE /East News

W poniedziałek do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu został przekazany poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw autorstwa Kukiz'15, czyli tzw. ustawa antykorupcyjna, która zawiera zmiany mające na celu wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Projekt został skierowany również do Biura Analiz Sejmowych, aby sprawdzić jego zgodność z prawem unijnym.

W rozmowie z PAP wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski podkreśla, że proponowane zmiany mają na celu "zaostrzenie prawa wobec osób, które dopuściły się przestępstwa korupcji". "Chcemy pozbawić możliwości funkcjonowania w życiu publicznym bardzo szeroko rozumianym, bo nie tylko chodzi o sektor pracowniczy w administracji państwowej czy samorządowej, ale również możliwości uczestniczenia w przetargach organizowanych przez podmioty publiczne, w tym spółki Skarbu Państwa" - mówi.

Kukiz’15 proponuje w projekcie ustawy, żeby osoby skazane za korupcję miały zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne - zgodnie z projektem - będą pozbawiane biernego prawa wyborczego - nie będą mogły kandydować w wyborach do parlamentu lub samorządu. Ponadto, wobec takich osób będzie można orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne.

Prewencyjne odstraszanie osób z "lepkimi łapkami"

Jak podkreśla Rzymkowski, "najważniejsze jest, aby prewencyjnie odstraszyć potencjalne osoby, które mają zbyt 'lepkie łapki' od grosza publicznego, aby ten grosz publiczny był rzeczywiście dwukrotnie badany na co jest wydawany i czy wydawany jest w sposób uczciwy".

W projekcie wskazano także, że partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat na partie oraz rejestrów umów. Zgodnie z zapisami w projekcie, rejestry będą jawne, dostępne na stronach internetowych partii i będą musiały podlegać bieżącej aktualizacji. Rejestry umów - jak czytamy - będzie prowadzić także szereg instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych.

Wiceszef klubu Kukiz'15 podkreśla, że jego ruch chce, aby życie publiczne było jeszcze bardziej transparentne i aby obywatele wiedzieli na co wydawane są pieniądze przydzielane partiom z subwencji. Kukiz’15 proponuje również, żeby posłowie i senatorowie nie mogli pracować w spółkach Skarbu Państwa, a zakaz dotyczyłby także okresu 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego, co - zdaniem wnioskodawców - miałoby ograniczyć sytuacje, gdy posłowie zrzekają się mandatu tylko po to, żeby przejść na lukratywne stanowisko w spółce Skarbu Państwa.

"Test na sprawdzenie jawności"

Projekt Kukiz'15 poparli m.in. poseł niezrzeszony Jan Klawiter i b. poseł Kukiz'15, a obecnie w kole Wolność i Skuteczni Jakub Kulesza. Rzymkowski powiedział, że liczy na poparcie innych parlamentarzystów podczas prac nad projektem ustawy w Sejmie. "Mamy jeszcze kilka miesięcy do końca kadencji Sejmu i liczymy, że jeszcze w tej kadencji ta ustawa zostanie przyjęta. To będzie taki test na sprawdzanie jawności i uczciwości w życiu publicznym tych, którzy o tym mówią i ze strony PiS, i ze strony Platformy Obywatelskiej" - podkreślił.

Jak mówili podczas prezentacji projektu w lutym w Sejmie przedstawiciele Kukiz'15, proponowane rozwiązania są wzorowane w znacznej mierze na włoskiej ustawie antykorupcyjnej, którą z inicjatywy Ruchu 5 Gwiazd przyjął w grudniu zeszłego roku włoski parlament.