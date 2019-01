Projekt ustawy o NBP. Dyrektor CIS: Nie ma planów przedłużania prac Sejmu

Nie ma planów przedłużania prac Sejmu nad projektem ws. NBP. Intencją jest, by sprawa znalazła swój finał w środę - oświadczył dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Według szefa sejmowej komisji finansów Andrzeja Szlachty, nowe przepisy zostaną w środę przyjęte przez Sejm.

Zdjęcie Posłowie na sali obrad 30 stycznia / Jakub Kamiński /PAP

Zgodnie z harmonogramem Sejm w środę po południu ma wysłuchać sprawozdania sejmowej komisji finansów ws. projektu ustawy o NBP.

O wydłużenie prac nad projektem noweli ws. NBP o co najmniej miesiąc wnioskuje Narodowy Bank Polski. "Wszelkie zmiany ustawowe dotyczące banku centralnego, będącego członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (...) powinny podlegać analizie ich zgodności z przepisami UE oraz być tak wprowadzone, by zapewnić pełną ich zgodność" - wskazuje NBP.

Głos Szlachty

W środę radio RMF podało, że Szlachta, przychylając się do apelu NBP, będzie rozmawiał z marszałkiem Sejmu o opóźnieniu prac nad ujawnieniem i ograniczeniem zarobków w NBP.

Z kolei w rozmowie z PAP Szlachta podkreślił, że nie ma opóźnień w pracy nad nowymi przepisami. "Nie ma żadnych działań spowalniających w trybie ekstraordynaryjnym, bo wczoraj posiedzenie komisji, dzisiaj drugie czytanie. Dzisiaj projekt będzie w moim przekonaniu przyjęty" - powiedział szef sejmowej komisji finansów.

"Dążymy do tego, aby to, co było deklarowane przez PiS, było zrealizowane w postaci tej ustawy, która dotyczy wynagrodzeń w NBP" - zapewnił Szlachta.

Jak mówił, Biuro Analiz Sejmowych (BAS) oceniło w opinii do projektu noweli ws. zasad wynagradzania w NBP autorstwa grupy posłów PiS, że nie jest ona sprzeczna z prawem UE, lecz wymaga notyfikacji Europejskiego Banku Centralnego. BAS wskazało także, że należy przeprowadzić ocenę konieczności zasięgnięcia opinii EBC względem ustawy.

Szlachta wyjaśnił, że to do kompetencji marszałka Sejmu należy, na jakim etapie omawiania projektu dot. NBP wystąpi do EBC. Według niego, opozycja "wysnuła wniosek, że powinność uzgadniania projektu z Europejskim Bankiem Centralnym wstrzyma procedurę" uchwalania ustawy.

"Intencją jest, by sprawa znalazła swój finał dziś"

Grzegrzółka poinformował na Twitterze, że Kuchciński w zeszłym tygodniu przekazał projekty dot. zarobków w NBP do konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. "Zarazem nie ma planów, by przedłużać prace Izby nad nowymi rozwiązaniami" - podkreślił dyrektor CIS.

Zapewnił, że "intencją jest, aby sprawa znalazła swój finał dziś (w środę)".

Biuro prasowe EBC poinformowało, że NBP "konsultował się" z EBC ws. projektu noweli autorstwa posłów PiS. Dodano, że EBC zamierza wystosować w kwestii ustawy regulującej płace w NBP opinię prawną "gdy będzie gotowa".

Projekt noweli ustawy o NBP

Przygotowany przez PiS projekt noweli ustawy o NBP oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne reguluje poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych w banku i wprowadza ich jawność. Nowe przepisy zakładają, że zasady wynagradzania pracowników NBP ustalane są przez zarząd NBP w drodze uchwały. Ponadto, zarząd NBP kształtuje wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Projekt noweli przewiduje ponadto, że wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP oraz uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników banku mają być jawne i będą podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja.