Prokuratorzy chcą wyłączenia Zbigniewa Ziobry ze sprawy hejtu sędziów

Stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia" zażądało w piątek całkowitego wyłączenia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i niektórych prokuratorów Prokuratury Krajowej ze sprawy dotyczącej hejtowania sędziów w internecie.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro /Rafał Oleksiewicz/Reporter /East News

Według stowarzyszenia jednoczesne pełnienie przez Ziobrę stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości nie daje gwarancji wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy.

Reklama

W wystosowanym w piątek do Zbigniewa Ziobry liście otwartym "Lex Super Omnia" wyraziło oburzenie publikacjami portalu Onet.pl dotyczącymi hejterskich działań, "mających na celu zdyskredytowanie sędziów występujących w obronie niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej i podważenie autorytetu władzy sądowniczej".

Doniesienia Onetu

Portal Onet.pl od początku tygodnia opisywał zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych. Według doniesień portalu w akcje hejtowania mieli być zaangażowani m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS.

List do Ziobry

Zdaniem stowarzyszenia prokuratorów, "zachowania ujawnione przez portal Onet.pl winny stać się przedmiotem natychmiastowej reakcji ze strony prokuratury". "Konieczne jest zatem niezwłoczne wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie i podjęcie przez prokuraturę, a ściślej rzecz ujmując, przez konkretnych prokuratorów wyznaczonych do prowadzenia sprawy, profesjonalnych działań, które w sposób zdecydowany, rzetelny i obiektywny wyjaśnią istotne okoliczności, pozwolą na dokonanie ich właściwej oceny prawnokarnej, a także ujawnią i zidentyfikują wszystkich sprawców" - zaznaczono w liście do Ziobry.

Żądania stowarzyszenia

Jak podkreślono, w celu zapewniania bezstronnego przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie stowarzyszenie domaga się rezygnacji Ziobry jako prokuratora generalnego z przysługujących mu uprawnień nadzorczych i całkowitego wyłączenia się od sprawy, w tym także od pozyskiwania informacji o jej prowadzeniu.

"Lex Super Omnia" zażądało także wyłączenia od nadzoru nad sprawą prokuratora krajowego, zastępców prokuratora generalnego i wszystkich osób sprawujących funkcje kierownicze w Prokuraturze Krajowej. Zwrócono się przy tym o wyznaczenie do prowadzenia postępowania przygotowawczego prokuratorów z długoletnim doświadczeniem zawodowym, charakteryzujących się niezależnością i zachowujących najwyższe standardy etyczne i zawodowe.

W liście zaapelowano także o zagwarantowanie prokuratorom "właściwych warunków do prowadzenia postępowania zarówno w sferze logistyczno-technicznej, jak i zapewnienia autonomiczności podejmowania decyzji".

Apel do sędziów

Również w piątek stowarzyszenie prokuratorów w innym liście otwartym zaapelowało do sędziów, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, o poinformowanie o tym opinii publicznej i o okolicznościach towarzyszących udzieleniu poparcia. "Nie możecie być obojętni, gdyż część członków Rady wykorzystała Wasze poparcie dla własnej kariery lub merkantylnej działalności, a sama Rada utraciła zaufanie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa" - wskazano w apelu.

"Lex Super Omnia" jest stowarzyszeniem zawodowym, które skupia ok 200 prokuratorów. Jednym z jego głównych celów statutowych jest zapewnienie prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii. Stowarzyszenie wielokrotnie krytycznie odnosiło się do zmian przeprowadzanych w ostatnich latach w prokuraturze i sądownictwie.

Afera w MS

Z artykułów publikowanych w tym tygodniu przez Onet wynika, że wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Z doniesień portalu wynika też, że w proceder miał być zamieszany m.in. sędzia SN Konrad Wytrykowski, który miał wymyślić akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do prezes Gersdorf.

W związku z doniesieniami Onetu, do prokuratury wpłynęło we wtorek zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożone przez SLD. Jak przekazała prok. Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z tym zawiadomieniem prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające.

W czwartek prezydium KRS w uchwale wyraziło zaniepokojenie i zażądało wyjaśnień od członków Rady wymienianych w publikacjach portalu. Zdaniem prezydium Rady, niezbędne jest zbadanie wszystkich doniesień medialnych przez organy ścigania i przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego sędziów.