Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymany został w środę Tomasz K. - b. poseł PiS i b. agent CBA - przekazał na antenie TVN24 zastępca szefa tej prokuratury Paweł Sawoń.

Zdjęcie Tomasz K., znany jako agent Tomek /Agencja SE /East News

W sprawie agenta Tomka śledczy chcą uzupełnić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia Helper - przekazał prokurator Sawoń.

Potwierdził on także informację, że Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło dziś rano do mieszkań Mariana Banasia w Warszawie i Krakowie oraz do krakowskiego mieszkania córki szefa NIK. ( Więcej tutaj )