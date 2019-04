Krakowska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia Wiosna, organizującego Szlachetną Paczkę. Zadaniem kuratora będzie zwołanie walnego zgromadzenia członków, które wybierze pełny zarząd Wiosny.

Poinformował o tym we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Kurator będzie miał sześć miesięcy na to, aby zwołać walne zgromadzenie członków, które wybierze zarząd stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem Wiosny jej zarząd powinien liczyć przynajmniej trzy osoby, "zarząd jednoosobowy nie jest bowiem w stanie skutecznie prowadzić spraw stowarzyszenia, w tym m.in. zwołać Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków celem uzupełnienia składu zarządu".

Kto jest prezesem?

Zgodnie z rejestrem obecnie zarząd stowarzyszenia stanowi tylko prezes - ks. Grzegorz Babiarz, psychoterapeuta i wykładowca akademickiego, współpracownika ks. Jacka Stryczka. "Postępowanie w przedmiocie wpisu ks. Grzegorza Babiarza nie jest prawomocnie zakończone" - zwrócił uwagę rzecznik i wyjaśnił, że prokuratura ma wątpliwości co do tego, czy 4 lutego Babiarz został skutecznie powołany na prezesa zarządu, a także czy walne zgromadzenie członków 11 lutego zostało skutecznie zwołane. Wątpliwości budzi też odwołanie ks. Babiarza z funkcji prezesa zarządu oraz ponowne powołanie na prezesa zarządu uprzednio odwołanej Joanny Sadzik. Powstaje też pytanie, czy skutecznym było wycofanie przez pozostałych członków zarządu oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w zarządzie.

"Prokuratura nie stoi po żadnej ze stron"

"Działanie prokuratury nakierowane jest wyłącznie na doprowadzeniu do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia Wiosna a w konsekwencji do sytuacji, by stowarzyszenie to mogło wypełniać swoje cele statutowe i normalnie funkcjonować" - wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zaznaczył także, że prokuratura nie stoi po żadnej ze stron sporu, a jedynie zmierza do uregulowania sytuacji prawnej stowarzyszenia.

Od lutego nie wiadomo, kto jest prezesem Wiosny. W piątek ks. Grzegorza Babiarza został wpisany do KRS jako prezes. Ksiądz jednak nie przychodzi do siedziby stowarzyszenia w Krakowie. Jak dotąd na co dzień w stowarzyszeniu pracowała Joanna Sadzik, dawna szefowa Szlachetnej Paczki, która uważała że jest prawowitym prezesem Wiosny.

Jak nieoficjalnie poinformowano PAP w stowarzyszeniu, od wtorku Sadzik przebywa na zwolnieniu lekarskim.