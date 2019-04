Prokuratura Krajowa postawiła zarzut posłowi Stefanowi N.

Poseł Stefan N. usłyszał zarzut przyjmowania i żądania korzyści osobistych i majątkowych w postaci usług seksualnych opłacanych przez dwóch biznesmenów - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Zdjęcie Poseł Stefan N. usłyszał zarzut /Pawel Wisniewski /East News

Według śledczych, materiał dowodowy "wskazuje na to, że w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów".

Jak informowała wcześniej Prokuratura Krajowa, spółki tych biznesmenów, działające wcześniej w branży restauracyjno-hotelarskiej, uzyskały intratne kontrakty o łącznej wartości sięgającej 13 mln zł na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.

W związku z tą sprawą pod koniec stycznia br. zatrzymano trzech przedsiębiorców - Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K.

Według prokuratury, posłowi grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Bogdanowi W. i Wojciechowi K. - do ośmiu lat pozbawienia wolności, a Krzysztofowi K. - do lat pięciu.

Stefan N. zrzekł się immunitetu poselskiego, który formalnie został uchylony 13 marca br. Już wcześniej poseł zapewniał, że żadnych łapówek nie brał. Oświadczył też, że nie zna zatrzymanych przez CBA biznesmenów.