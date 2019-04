Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi szczecińskiego sądu Izabeli E. Według śledczych, E. w sposób niezgodny z procedurami manipulowała aktami prowadzonych przez siebie spraw.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Prokurator wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej zamierza postawić E. dwa zarzuty popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień poprzez usunięcie dokumentów z akt sądowych - poinformowały w czwartek służby prasowe Prokuratury Krajowej.

Reklama

Według śledczych, sędzia prowadząc postępowanie w sprawie ustanowienia opieki prawnej dla dziecka, wydała zarządzenie o odroczeniu rozprawy na kolejny termin. Dostrzegła jednak potrzebę zmiany terminu na wcześniejszy. Zamiast dokonać zmiany uprzednio wydanego zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy, usunęła zarządzenie z akt sprawy. Następnie, po przerobieniu jego treści w systemie informatycznym, wygenerowała je w nowym brzmieniu, ustalając nowy termin rozprawy na wcześniejszy, a zarządzenie o takiej treści wpięła do akt.

Śledczy podali także, że w 2017 r. E. rozpoznając jedną ze spraw dotyczących leczenia odwykowego orzekła o takim leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sekcja wykonawcza sądu nie mogła wykonać postanowienia, ponieważ wskazany ośrodek był zakładem jedynie dla kobiet. Sędzia, nie mając podstaw prawnych wydała nowe postanowienie, ustalając obowiązek leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych. Zignorowała fakt, że według prawomocnego postanowienia leczenie miało być przeprowadzone w warunkach stacjonarnych w zakładzie leczenia odwykowego. Po wskazaniu sędziemu przez pracowników sekretariatu sprzeczności w wydanych decyzjach, sędzia usunęła z akt sprawy niezasadnie wydane postanowienie. Po przerobieniu treści dokumentu w systemie informatycznym umieściła w aktach postanowienie ze wskazaniem, że obowiązek poddania uczestnika leczeniu ma odbyć się w warunkach stacjonarnych - podaje PK.

Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany 2 kwietnia br. do Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującym prawem sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Jednocześnie art. 13 kodeksu postępowania karnego nakłada na prokuratora obowiązek uzyskania takiego zezwolenia. Bez tego zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.