Prokuratura Okręgowa w Warszawie zabezpieczyła sprzęt elektroniczny w siedzibie resortu - podał we wtorek portal Onet, powołując się na rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasza Łapczyńskiego.

Zdjęcie Ministerstwo Sprawiedliwości /Wojciech Strozyk/REPORTER /East News

W zeszłym tygodniu portal Onet opisywał proceder "hejtowania", dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych.

Reklama

"Potwierdzam, że w sprawie zabezpieczono sprzęt elektroniczny w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak o dalszych szczegółach na tym etapie postępowania dla dobra sprawy nie informujemy" - powiedział portalowi Łapczyński. "Na tym etapie to są wszystkie informacje, jakie mogłem przekazać" - dodał.

Z informacji Onetu wynika, że zabezpieczono komputery i nośniki pamięci, do których dostęp mogli mieć m.in. Łukasz Piebiak i Jakub Iwaniec.

Według doniesień Onetu w akcje "hejtowania" mieli być zaangażowani m.in. ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS. Wytrykowski oświadczył, że wszelkie informacje zawarte w publikacji Onetu są nieprawdziwe i godzą w jego dobre imię i reputację.