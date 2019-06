Prokuratura wnioskuje o najwyższy wymiar kary dla Kajetana P.

Stołeczna prokuratura przed Sądem Okręgowym w Warszawie wniosła o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla Kajetana P. Mężczyzna oskarżony jest o brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego, do którego doszło w 2016 roku.

W czwartek zakończył się proces, który trwał 13 miesięcy. Prokurator i obrońcy oskarżonego wygłosili mowy końcowe.

Prokuratura wniosła o wymierzenie Kajetanowi P. kary dożywotniego pozbawienia wolności - dowiedział się nieoficjalnie portal tvnwarszawa.pl.

Wcześniej "Gazeta Wyborcza" podała, że wyrok zostanie ogłoszony w piątek 5 lipca o godzinie 10:30 w sądzie przy ul. Kocjana w Warszawie. Ze względu na drastyczny charakter sprawy i kwestie dotyczące zdrowia psychicznego oskarżonego - uzasadnienie wyroku, tak jak przebieg procesu, zostanie utajnione.

Ograniczona poczytalność oskarżonego

Kajetan P. jest oskarżony o brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego w 2016 r. oraz o uderzenie łokciem konwojującego go funkcjonariusza. Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu w połowie lutego. W ocenie śledczych mężczyzna działał w warunkach ograniczonej poczytalności i może odpowiadać przed sądem.

Brutalne zabójstwo i zatrzymanie na Malcie

3 lutego 2016 r. Kajetan P. - pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego - spotkał się z tłumaczką Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Tam - jak wynika z ustaleń śledczych - zabił ją nożem. Aby ukryć zwłoki i uniknąć odpowiedzialności, rozczłonkował je i przewiózł do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Następnie uciekł. Zatrzymano go po 11 dniach na Malcie i przekazano do Polski.