Prokuratora Okręgowa w Warszawie wniosła do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku ws. wypadku, który spowodował Piotr Najsztub - dowiedziała się PAP.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Artur Szczepański /Reporter

W listopadzie 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił dziennikarza Piotra Najsztuba i utrzymał tym samym w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie ws. wypadku, który mężczyzna spowodował w październiku 2017 roku. Dziennikarz potrącił wtedy przechodzącą przez pasy 77-letnią kobietę.



"8 stycznia Prokurator Okręgowy w Warszawie wniósł do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który utrzymywał wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie" - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Jak dodała, wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie uniewinniał Piotra N. od popełnienia przestępstwa polegającego na spowodowaniu 5 października 2017 roku wypadku drogowego, w przebiegu którego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała.

Uznając, że sąd odwoławczy popełnił błędy co do oceny sądu I instancji, prokurator wniósł kasację i wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym Sądowi Okręgowemu w Warszawie.