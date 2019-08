Prokuratura w Szczecinie wycofuje się z wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski – podało radio Zet.

Zdjęcie Arkadiusz Kraska wychodzi na wolność po odsiedzeniu 19 lat w więzieniu /Robert Stachnik /East News

"Prokuratura w Szczecinie wycofuje się z wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski. Już wcześniej śledczy wycofali się z wniosku o uniewinnienie - teraz nie chcą w ogóle żeby sąd jeszcze raz zajął się sprawą mężczyzny skazanego za podwójne morderstwo" - napisała na Twitterze dziennikarz stacji Miłosz Gocłowski.

Głośna sprawa

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Wniosek o wznowienie sprawy i uniewinnienie Kraski złożyła Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Według mediów, we wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia - co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Sąd Najwyższy 6 maja br. wstrzymał wykonywanie kary wobec Arkadiusza Kraski. Mężczyzna po 18 latach wyszedł na wolność, aby oczekiwać na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie jego postępowania i uniewinnienie. O wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w tej sprawie wnieśli 12 kwietnia br. obrońca skazanego i prokurator. Było to skutkiem wniesionego wcześniej - 7 marca br. - wniosku prokuratora o wznowienie postępowania i uniewinnienie skazanego od przypisanych mu czynów.