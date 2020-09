Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Klwów w sprawie podjęcia deklaracji "Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT".

Wyrok zapadł 15 lipca tego roku. Uchwałę zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd, stwierdzając jej nieważność, uznał, że uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, a Rada Gminy Klwów przekroczyła swoje uprawnienia. WSA zauważył także, że uchwała ma charakter dyskryminacyjny poprzez odnoszenie się do "ideologii LGBT".

"Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi. W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - podkreślił sąd.

Skarga kasacyjna

W piątek (11 września) Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do NSA skargi kasacyjnej od tego orzeczenia.

"Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Klwów z 17 czerwca 2019 r. w przedmiocie podjęcia deklaracji 'Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT'" - czytamy.

Jak podkreślono, w ocenie prokuratury wyrok sądu stanowi "niedopuszczalną ingerencję w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania poglądów w zakresie takich wartości, jak życie prywatne, małżeńskie, rodzinne oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami" oraz stanowi "ograniczenie wolności wypowiedzi na istotne społecznie tematy".