Rada nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniela Ozona. W Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Energii trwa protest górników. Do zebranych wyszedł szef resortu Krzysztof Tchórzewski. Doszło do awantury.

Zdjęcie Protest górników przed siedzibą Ministerstwa Energii /Jakub Rutka /RMF FM

We wtorek rano rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa Daniela Ozona. W obronie swojego prezesa manifestują górnicy.



Jak podaje RMF FM, według górników Ozon gwarantuje właściwe funkcjonowanie JSW. Za to ministrowi energii zarzucają, że próbuje ręcznie sterować spółką. Stąd według związkowców, np. coraz silniejsza pozycja powołanej przez ministra szefowej rady nadzorczej. W tle tego sporu są ewentualne naciski, aby pieniądze wypracowane przez JSW inwestować poza górnictwem - na to górnicy nie chcą się zgodzić.



Protest górników rozpoczął się po godz. 8 przed siedzibą Ministerstwa Energii przy ul. Kruczej 36 w Warszawie. Bierze w nim udział kilkaset osób - informuje RMF FM.



Przed budynkiem słychać dziesiątki trąbek. Na miejscu jest sporo policji.



O godz. 10 do górników wyszedł minister energii Krzysztof Tchórzewski. Rozmowa z protestującymi przebiegała w nerwowej atmosferze. Doszło do ostrej wymiany zdań.

"Złodzieje, złodzieje" - krzyczeli protestujący górnicy po ogłoszeniu decyzji rady nadzorczej JSW o odwołaniu prezesa Ozona.



Było też słychać hasła: "Tchórzewski, dymisja!".



"Do rozmów wrócimy, zapraszam przedstawicieli, żebyśmy spokojnie porozmawiali" - mówił minister do zgromadzonych przed resortem.



"Nie będzie pan nas straszył" - mówili z kolei związkowcy, odnosząc się do licznych sił policyjnych zgromadzonych w okolicy.



Policja broni wejść do resortu oraz do warszawskich biur jastrzębskiego holdingu.



- Niektórzy z nas byli już w windzie. Zatrzymano windę alarmem po to tylko, żebyśmy nie dostali się na posiedzenie rady nadzorczej. To jest kpina. Panie ministrze, pan nas oszukuje - mówił Sławomir Kozłowski ze Solidarności.



Górnicy byli umówieni z ministrem energii na rozmowy na poniedziałek. Ale Tchórzewski niespodziewanie odwołał spotkanie.