Protest nauczycieli. Pierwszy dzień strajku [na żywo]

W poniedziałek 8 kwietnia o godz. 8:00 rozpoczyna się strajk w oświacie. Na zaproponowane przez rząd propozycje przystali związkowcy z "Solidarności", odrzucili je natomiast przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. ZNP i FZZ zainicjowały strajk w szkołach i przedszkolach, w którym - według danych ZNP - ma wziąć udział blisko 80 proc. placówek.

Zdjęcie Nauczyciele zapowiadają bezterminowy strajk od 8 kwietnia /SLAWOMIR MIELNIK / NOWA TRYBUNA OPOLSKA /East News

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w styczniu rozpoczęły procedury sporu zbiorowego. W ich ramach przeprowadziły referenda strajkowe. Niedzielne negocjacje nie przyniosły porozumienia ze wszystkimi związkami, jedynie z "Solidarnością".

Bezterminowy strajk rozpoczyna się 8 kwietnia o godz. 8:00.

10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury.

Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych w TVN24: Wydawało się do środy, że nadzieja na porozumienie jest większa. Uważałam, że w piątek rząd przyniesie nowe propozycje. Przykro, że tak się nie stało.



Reklama





Sławomir Broniarz, prezes ZNP w TVN24: Szkoda, że wczoraj nie doszliśmy do porozumienia, ale trudno było o to w momencie, gdy rząd wszedł na spotkanie i powiedział, że nie ma nam nic nowego do zaproponowania. (...) Nagle jest problem z egzaminami. No jest, ale pytanie dlaczego przez trzy tygodnie strona rządowa nie reagowała? Sprawdzała nastroje, analizowała sondaże?

Broniarz powiedział też, że w kilku placówkach w podwarszawskich miejscowościach doszło do interwencji policji. - Policja interweniowała, bo są ludzie, którzy pełnią różne funkcje publiczne i swoja legitymacją próbowali zastraszyć strajkujących nauczycieli - przekazał.



Zapytany o zbliżające się egzaminy, stwierdził: - Nie jest naszym celem stresowanie młodzieży dodatkowo, ale rząd zmarnował trzy tygodnie. (...) Determinacja nauczycieli nie wzięła się z powietrza. Protest, mając taki charakter, siłą rzeczy musi dotknąć tych, którzy są najbliżej związani z edukacją. Prosimy, aby zrozumieć, że kontynuowanie obecnej sytuacji w oświacie obróci się przeciwko Polakom.

Zdjęcie Prezes ZNP, Sławomir Broniarz / Paweł Supernak / PAP

Co zakłada porozumienie z rządem podpisane przez "Solidarność"? Rząd zadeklarował podwyżki dla nauczycieli o 9,6 proc. od września 2019 r.



Po podwyżkach wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty ma wynieść - 2780 zł, kontraktowego - 2860 zł, mianowanego - 3248 zł, dyplomowanego - 3815 zł.