Rozpoczęło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. W spotkaniu uczestniczą m.in. przedstawiciele MEN, ZNP, OPZZ, FZZ i oświatowej "Solidarności".

Spotkanie odbywa się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przy ul. Limanowskiego w Warszawie.

Uczestniczą w nim m.in. wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Stronę związkową reprezentują m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias i szef Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

Wszystkie trzy największe związki zawodowe działające w oświacie: ZNP, oświatowa "Solidarność" i FZZ domagają się podwyżek wyższych niż proponuje rząd.

Minister rodziny i pracy zapowiedziała w niedzielę w TVP Info, że rząd przedstawi nowe propozycje dla nauczycieli. Dopytywana, jakie będą to propozycje, odparła, że partnerom społecznym przedstawi je wicepremier Beata Szydło. Rafalska wyraziła nadzieję, że negocjacje przybliżą rząd i związkowców do kompromisu.

"Rozwiązanie problemu żenująco niskich wynagrodzeń"

Szef ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej przed spotkaniem ze stroną rządową podkreślił, że nauczyciele czekają na rozmowy z rządem oraz "rzeczowe i konkretne propozycje". Dodał także, że odwoływanie się do kasy samorządowej w sytuacji, gdy brakuje subwencji, jego zdaniem nie jest rozwiązaniem, które można by traktować jako wyjście z impasu.

"Warunkiem wstępnym jest rozwiązanie problemu żenująco niskich wynagrodzeń" - powiedział z kolei Wittkowicz. "Było wystarczająco dużo czasu, żeby ten narastający kryzys rozwiązać " - ocenił.

Zaapelował także do strony rządowej by - jak mówił - "nie doprowadzała do wybuchu niekontrolowanego protestu".

Szydło stawia warunek

"My oczywiście przedstawiamy swoje propozycje. Natomiast tym warunkiem, który dla strony rządowej jest w tej chwili podstawowym, to żeby egzaminy odbyły się w normalnym trybie, żeby młodzież i dzieci mogły przystąpić do egzaminów zgodnie z zasadami, do których się przygotowują i na to czekamy. A to, jak te rozmowy się potoczą, zobaczymy. Mam nadzieję, że się porozumiemy" - powiedziała wicepremier Beata Szydło na briefingu prasowym przed spotkaniem.

"Egzaminy są priorytetem, nie może być sytuacji, że młodzi ludzie, uczniowie nie będą mieli szansy na zdanie egzaminu, co będzie oznaczało też kontynuowania swojej nauki, ze względu na to, że w tej chwili ze sobą powinni rozmawiać dorośli. My rozwiązujemy swoje sprawy, a egzaminy niech się toczą swoim trybem" - zaznaczyła wicepremier.

