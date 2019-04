Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że przedstawi dziś stronie związkowej "nowy pakt społeczny dla oświaty". Dotyczy on wzrostu wynagrodzeń uzależnionego od zwiększonego pensum nauczyciela.

Zdjęcie Ciąg dalszy obrad Rady Dialogu Społecznego nt. sytuacji w oświacie /Mateusz Grochocki /East News

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" o godz. 8.00 rozpoczęły się rozmowy "ostatniej szansy" związkowców z rządem. To już czwarta w tym tygodniu tura negocjacji.

Propozycja rządu przewiduje wzrost wynagrodzeń, uwzględniający także zwiększenie wymiaru pensum w kierunku średniej OECD w dwóch wariantach. Efektem nowego kontraktu społecznego miałyby być wyższe wynagrodzenia, które w 2023 r. wyniosą - w zależności od wybranego wariantu - dla nauczyciela dyplomowanego 7700 zł lub 8100 zł brutto miesięcznie.



Podwyżki miałyby objąć wszystkie grupy nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych). W przypadku ostatniego stopnia awansu zawodowego zakładane są podwyżki od 2100 zł do nawet 2500 zł miesięcznie w ciągu czterech lat.

Średnio nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian miałby otrzymać w kolejnych latach, w wariancie pensum 22 h w 2020 r. - 6128 zł, 2021 r. - 6653 zł, 2022 r. - 7179 zł, 2023 r. - 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 h (poziom średniej OECD) nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia: w 2020 r.- 6335 zł, 2021 r. - 7434 zł, 2022 r. - 7800 zł, 2023 r. - 8100 zł.

"Determinacja nauczycieli rośnie z każdą godziną"

- To, co Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował, jest maksymalnym ustępstwem wobec tego, co było przedmiotem negocjacji w momencie ich rozpoczęcia - zapowiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz przed rozpoczęciem rozmów ze stroną rządową w CPS "Dialog".



- To jest jednoznaczne stanowisko nauczycieli, którzy do tego protestu dołączyli, którzy od wczoraj wręcz mobilizują nas do tego, abyśmy walczyli o to, co jest przedmiotem naszych oczekiwań - kontynuował. Dodał, że determinacja nauczycieli rośnie z każdą godziną.



Z kolei szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz wyraził nadzieję, że piątkowe spotkanie zakończy się "poważną ofertą ze strony rządu"

Na co liczą związkowcy?

Związkowcy po raz kolejny powiedzieli, że liczą na konkretne rozwiązania systemowe. Czekają też, by strona rządowa ustosunkowała się do ich ostatniej propozycji, czyli 30 proc. podwyżki rozłożonej na raty.

Przypomnijmy, że ZNP i FZZ nie chcą już 1 tys. zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., ale dwóch podwyżek po 15 proc. - od stycznia i od września 2019 r. Związkowcy zapowiadają także, że na kolejne ustępstwa już się nie zgodzą.



Piątek traktowany jest jako dzień "ostatniej szansy" w rozmowach rządu z nauczycielami. Planowany strajk ma się rozpocząć za trzy dni, więc jeśli dziś strony nie dojdą do porozumienia, nauczyciele przestaną pracować.



Pierwsza tura dzisiejszych rozmów, a być może jedyna, ma potrwać do godz. 12.00.