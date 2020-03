W czwartek Obywatele RP rozwinęli przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie długi na dziesięć metrów transparent z hasłem "Andrzej Duda jest łgarzem i krzywoprzysięzcą". "Po 50 minutach akcji policja zarekwirowała baner"- poinformowała grupa na Facebooku.

Paweł Kacprzak przypomniał, że od tego transparentu "rozpoczęła się właściwie historia Obywateli RP". Po raz pierwszy pokazano go cztery lata temu, 5 marca 2016 roku.

Na transparencie pod hasłem "Andrzej Duda jest łgarzem i krzywoprzysięzcą" podpisało się 66 osób. Przekazali, że są świadomi łamania art. 135, par. 2 kodeksu karnego, który mówi o tym, że "kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".



"Łamiemy prawo świadomie, wypowiadając posłuszeństwo władz. Chcemy tej prawdy bronić przed sądem. Chcemy też, by pod sąd i jego ocenę trafiły czyny Andrzeja Dudy, które znieważają godność Rzeczypospolitej" - mówili przedstawiciele grupy.



Zapowiedzieli, że będą kontynuować swój protest do momentu aż Andrzej Duda nie stanie przed Trybunałem Stanu.