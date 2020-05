Dwóch policjantów interweniujących podczas piątkowego (8 maja) protestu przedsiębiorców w Warszawie zostało rannych od petard - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Zdjęcie Policyjny kordon w miejscu protestu / Marcin Obara /PAP

"Policjanci - wbrew temu, co twierdzili uczestnicy dzisiejszego zgromadzenia - nie dali żadnych powodów, aby zachowywać się wobec nich agresywnie" - powiedział Marczak.

"Wiele można powiedzieć o dzisiejszym zgromadzeniu, ale na pewno nie to, że było ono pokojowe. W przypadku zgromadzenia pokojowego po stronie zatrzymanych jest "zero" i po stronie rannych również jest "zero"" - ocenił.

Rzucano butelkami i petardami

Tymczasem - jak podkreślił - rannych zostało dwóch policjantów. W kierunku funkcjonariuszy rzucano butelkami i petardami. "Policja zatrzymała więcej osób niż w czwartek" - dodał. Rzecznik nie podał jednak liczby zatrzymanych podczas piątkowego protestu.

Marczak wyjaśnił, że zatrzymania miały charakter procesowy i prewencyjny. Według ustaleń PAP chodzi o czynną napaść i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Rzecznik poinformował, że wobec zatrzymanych prowadzone są czynności w związku z paragrafem 54 kodeksu wykroczeń. Mówi on o naruszaniu przepisów o zachowywaniu się w miejscach publicznych. Stanowi on, że "kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".

Marczak poinformował ponadto, że w przypadku osób, które nie przestrzegały przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, policja będzie kierowała wnioski o ukaranie do sanepidu.

Zdjęcie Uczestnicy manifestacji / Marcin Obara / PAP

Domagali się odmrożenia gospodarki

Grupa osób uczestniczących w proteście przedsiębiorców zebrała się wczesnym popołudniem koło stacji metra "Centrum", następnie - po przemarszu - została zatrzymana na ul. Emilii Plater między Dworcem Centralnym, a Pałacem Kultury. Wśród protestujących był m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun i kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Manifestanci zostali otoczeni przez policję i wezwani do rozejścia się. Kiedy funkcjonariusze podjęli próby zatrzymania i wyniesienia demonstrantów doszło do przepychanek. Nieoficjalnie mówi się, że zatrzymano kilkadziesiąt osób.

Protest przedsiębiorców rozpoczął się w czwartek. Uczestnicy przeszli przed Sejm i kancelarię premiera. Domagali się "odmrożenia gospodarki" i szybkiego wsparcia ze strony rządu. W nocy z czwartku na piątek policja zatrzymała 37 osób.