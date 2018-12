Na autostradzie A2 w kierunku Warszawy utworzył się potężny korek. Powodem jest niespodziewany protest rolników. "Żądamy, żeby przyjechał do nas premier Morawiecki. Przekażemy postulaty i oczekujemy ich spełnienia" - mówią rolnicy dziennikarzowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi. Kilka minut po 10:00 do protestujących przyjechał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Zdjęcie Protest rolników na A2 /Jacek Turczyk /PAP

Korek zaczyna się na wysokości Grodziska Mazowieckiego i ciągnie przez kilka kilometrów w stronę stolicy - czytamy. Policja wyznaczyła objazd na wysokości Grodziska Mazowieckiego dw 579 na Błonie i dalej dk 92 do Warszawy, w Brwinowie otoworzono bramę drogi technicznej.

Informację o proteście rolników potwierdziła Małgorzata Tarnowska z mazowieckiego oddziału GDDKiA.

"Grupa około stu osób blokuje drogę w kierunku Warszawy. Kierowcy są informowani o utrudnieniu już w Strykowie. Otwarto bramki w Brwinowie, żeby rozładować zator" - powiedziała z kolei PAP Weronika Aleksandrowicz z GDDKiA.

"Jest to niezarejestrowany protest rolników. Na miejscu są policjanci i legitymują osoby biorące udział w tym spontanicznym zgromadzeniu oraz starają się udrożnić ruch" - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Na miejscu znajdują się osoby w żółtych kamizelkach z flagami Polski i banerami - relacjonuje TVN24.

Sasin komentuje

Minister rolnictwa powinien pilnie wyjaśnić sprawę protestu rolników na autostradzie A2; być może są jakieś problemy, które leżą u jego podstaw - powiedział w środę przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.



Dodał, że "być może są jakieś problemy, które leżą u podstaw tego protestu i to zostanie wyjaśnione. Natomiast mamy do czynienia z ruchem, który nie ukrywa swoich aspiracji, również politycznych. Chce budować pozycję polityczną, również poprzez tego typu protesty i to również trzeba wziąć pod uwagę" - mówił Sasin.

Zaznaczył, że rząd przeznaczył "rekordowe" środki na pomoc rolnikom dotkniętym m.in. afrykańskim pomorem świń (ASF) czy suszą.