Protest rolników. Utrudnienia na drogach

W poniedziałek rano rolnicy rozpoczęli zapowiedziane protesty. Utrudnienia występują m.in. w woj. podkarpackim i mazowieckim. Policja organizuje objazdy.

Około 50 rolników protestuje, przechodząc przez przejście dla pieszych na ul. 3 Maja, jednej z głównych ulic Jarosławia. Policja zorganizowała objazdy.

"Protest rozpoczął się w poniedziałek o godz. 9. Może potrwać do południa" - powiedziała PAP rzecznik podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel.

Dodała, że "policja zorganizowała objazdy".

Sytuacja w Łódzkiem

Grupa rolników protestuje także na drodze krajowej nr 12 na rondzie w Smardzewie pod Sieradzem (Łódzkie).

Rolnicy na drogę DK 12 weszli w poniedziałek przed godz. 9. Jak podaje na Twitterze lokalny oddział GDDKiA "w Łódzkiem rolnicy rozpoczęli protest na DK 12, ale nie w Błaszkach, jak zapowiadano, a na rondzie w Smardzewie u zbiegu DK 12 z DW 480. "Jeździ tam kilkanaście ciągników, przy jezdni wysypano też przyczepę kapusty. Przejazd przez rondo znacznie utrudniony" - poinformowano.

Protest jest zabezpieczany przez policję, która na miejscu kieruje ruchem.

Rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA zaapelował do kierowców planujących podróż na trasie DK 12 łączącej Kalisz z Sieradzem o rozważanie wyboru innej drogi.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że rolnicy z woj. łódzkiego w poniedziałek planują również protest na DK 91 pomiędzy Piotrkowem Tryb. a Srockiem.

Utrudnienia w woj. mazowieckim

Rolnicy rozpoczęli blokadę również na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Radzyń Podlaski (woj. mazowieckie).

Utrudnienie na odcinku Radzyń Podlaski - Międzyrzec Podlaski potrwa około 2 godzin.

Utrudnienia z powodu protestów występują także na trasie Wyszogród - Sochaczew w Janowie.

Przewidywany czas utrudnienia to około 2 godziny.

Lider organizującej protesty AGROUnii Michał Kołodziejczak mówił, że te działania mają zwrócić uwagę na problemy w polskim rolnictwie.

"Nasz główny postulat to obrona rynku krajowego, obrona krajowej produkcji. Jak to zrobi państwo, politycy to jest ich sprawa. Oni mają narzędzia; jeśli nie potrafią ich dobrze wykorzystać proszę podać się do dymisji, proszę zmienić ludzi, którzy tam pracują. Na pewno znajdą się tacy, którym leży na sercu dobro polskiego rolnictwa" - tłumaczył w poniedziałek w porannej rozmowie w Radiu Łódź.