Protest służb mundurowych. Jest porozumienie z MSWiA

- Jest porozumienie z MSWiA - powiedział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. "Związki zakończyły akcję protestacyjną w policji" - dodał.

Zdjęcie Szef MSWiA Joachim Brudziński oraz przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski /Radek Pietruszka /PAP

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji od godz. 11 w czwartek trwały rozmowy ministra Joachima Brudzińskiego ze związkowcami służb mundurowych. Po godz. 22 szef MSWiA Joachim Brudziński i Rafał Jankowski ogłosili, że udało się osiągnąć porozumienie.



"Dzisiaj przekraczając próg w MSWiA, nie miałem zbyt dużej nadziei, że o godz. bez mała 22 będę trzymał w ręku porozumienie" - podkreślił Jankowski.



Zdaniem szefa NSZZ Policjantów, podpisane w czwartek porozumienie jest "najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować".



Jak zaznaczył, nie jest ono doskonałe i chciałby, aby było lepsze. "Niemniej jednak uważam, że jest to milowy krok w stosunkach strony społecznej z panem ministrem" - dodał Jankowski.



"Wydaje mi się, że dzisiaj zaczęliśmy ten prawdziwy i rzeczywisty dialog. Nie przypominam sobie momentu, żeby strona społeczna podpisała tak dobre dla tysięcy polskich funkcjonariuszy porozumienie" - podkreślił. "To już nie jest nawet krok w dobrą stronę - my razem teraz zmierzamy ku temu, żeby poprawić jakość służby, pensje polskich funkcjonariuszy" - dodał.



Wyraził też nadzieję, że z porozumieniem zapoznają się "w kilka chwil" funkcjonariusze podległych ministrowi służb i będą też z tego usatysfakcjonowani.



Jankowski: Kończymy akcję protestacyjną

"Informuję wszystkich, w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, że kończymy dzisiaj akcję protestacyjną. To porozumienie jest na tyle satysfakcjonujące, że dzisiaj właśnie przerwaliśmy akcję protestacyjną. I wracamy do służby, i będziemy robić to, co umiemy najlepiej, czyli dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków" - mówił przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Podziękował szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu za to, że doszło do porozumienia. "Naprawdę nie oczekiwałem dzisiaj, moje myśli nawet nie szły w kierunku tego, co tutaj dzisiaj dla dobra tysięcy polskich funkcjonariuszy zrobiliśmy" - podkreślił Jankowski.