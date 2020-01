Warszawski sąd apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie prowokacji wobec ks. Jerzego Popiełuszki na ul. Chłodnej w 1983 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał orzeczenie w sprawie zażalenia prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej na umorzenie sprawy prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki.

Chodzi o podrzucenie w 1983 r. do jego mieszkania przez Służbę Bezpieczeństwa materiałów go obciążających - amunicji, materiałów wybuchowych, a także ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione. Po ujawnieniu spowodowało to wdrożenie przeciwko duchownemu postępowania karnego.

Kilka miesięcy temu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że sprawa prowokacji wobec duszpasterza ludzi pracy, kapelana "Solidarności", była zbrodnią komunistyczną i przedawniła się.

Z taką argumentacją nie zgadzał się pion śledczy IPN.