Wiarygodność tego, co głosimy, może pokazać jedynie zdecydowana polityka oczyszczenia Kościoła z nadużyć seksualnych - powiedział PAP prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zdjęcie Prymas Polski abp Wojciech Polak /ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS /East News

Prymas Polski podsumował w wywiadzie mijający rok. - Miniony rok upłynął także pod znakiem wydarzeń bolesnych dla Kościoła. Z jednej strony w sierpniu przeżywaliśmy radość z pobytu papieża Franciszka na spotkaniu rodzin w Irlandii, a z drugiej przy okazji tej wizyty poznaliśmy "List do Ludu Bożego", który pokazywał, że wobec zjawiska nadużyć seksualnych duchownych wobec małoletnich musimy podejmować nadal bardzo zdecydowane działania - powiedział w wywiadzie dla PAP abp Wojciech Polak.

Reklama

Dodał, że "odpowiedzią Kościoła w Polsce na wezwanie papieża było stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, które w listopadzie przyjęli biskupi uczestniczący w 381. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Pokazało ono, w jakim momencie jest Kościół w Polsce, jeżeli chodzi o działania dotyczące ochrony małoletnich przed nadużyciami ze strony duchownych."



Abp Wojciech Polak mówił także o przygotowywanym raporcie pokazującym, jaki jest zasięg zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. - Wyznaczony czas, który mieli księża biskupi i przełożeni zakonni, żeby takie statystyki w swoich diecezjach i zgromadzeniach przekazać do opracowania już minął. Myślę, że mamy już dane ze wszystkich podmiotów, które zostały o to poproszone. Teraz opracowaniem tych danych zajmuje się Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Trudno mi w tej chwili podać konkretną datę publikacji, ale spodziewam się, że nastąpi to w pierwszej połowie 2019 roku - powiedział.



Odszkodowania dla ofiar nadużyć seksualnych

Odpowiadał także na pytanie, czy będą odszkodowania dla ofiar nadużyć seksualnych.



- W zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską Wytycznych istnieje zapis, że ofiary nadużyć seksualnych ze strony duchownych mają prawo do pomocy ze strony Kościoła - prawnej, psychologicznej i materialnej. Chodzi tutaj o pomoc w tym wszystkim, co wiąże się z terapią psychologiczną i dochodzeniem sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o odszkodowania, Kościół postępuje i będzie nadal postępował zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Natomiast w Wytycznych już teraz znajduje się zapis, że osobą, która powinna zadośćuczynić ofierze także finansowo jest sprawca przestępstwa. I to on powinien być do tego mobilizowany na wszelkie sposoby - przede wszystkim przez sąd - mówił abp Wojciech Polak.

Według niego problem nadużyć seksualnych duchownych wpływa na to, jak młodzi postrzegają Kościół. - A żeby być w Kościele, muszą mieć przekonanie o wiarygodności Kościoła, który tworzą. Wiarygodność tego, co głosimy, może pokazać jedynie zdecydowana polityka oczyszczenia Kościoła z nadużyć. Z drugiej strony myślę, że pomimo tego, że trudno jest w tej sytuacji mówić o katolickiej wizji ludzkiej seksualności, trzeba ją dzisiaj młodym ukazywać. Jednak nie od strony negatywnej, od strony zakazów, ale raczej odkrywając teologię ciała zaproponowaną przez Jana Pawła II i pokazując, jak pięknie można żyć w wolności, czystości i otwartości na drugiego człowieka. Tego Kościół nie może zaniedbać - powiedział.



Rozmawiała Iwona Żurek