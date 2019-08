"Zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów, nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii" - mówił w poniedziałek na Jasnej Górze prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zdjęcie Prymas Wojciech Polak /Fot. Karol Porwich /East News

Metropolita gnieźnieński przewodniczy uroczystościom święta Matko Bożej Częstochowskiej. W homilii nawiązał m.in. do dokonywanych w ostatnim czasie profanacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej.

Reklama

"Nie wolno nam nigdy wykorzystywać jej wizerunku do własnych partykularnych korzyści. Nie wolno zawłaszczać tego miejsca i tego świętego, cudownego jasnogórskiego oblicza dla własnych interesów. Nie wolno tym miejscem i tym matczynym obliczem, wsławionym niezwykłą czcią wiernych, grać jedni przeciw drugim. Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki" - podkreślił prymas.

"Zaprzestańmy tych bratobójczych waśni"

"Tak bardzo ranią nas wszystkich takie właśnie działania, które naruszają wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Tak bolesne, niezrozumiałe i krzywdzące są próby jego oszpecania, wyśmiania, wykorzystania i zawłaszczania do własnych celów ideologicznych czy politycznych. Ona jest dla nas wszystkich i dla każdego" - dodał metropolita.

Nawiązując do nauki papieża Franciszka, abp Polak prosił, by Matka Boża zaszczepiła w nas "pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania własnej woli".

"Dlatego jeszcze raz spod tego jasnogórskiego wizerunku, spod oblicza naszej Matki, proszę: zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów. Nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii" - mówił prymas Polski.

"Nie znam takiej matki, która cieszyłaby się niezgodą, nienawiścią i podziałami w rodzinie. Maryja, nasza matka, nie cieszy się niezgodą swoich synów. Maryja jest przecież wyrazem miłości powszechnej i jednoczącej. W tej miłości - uczył nas kardynał Karol Wojtyła - nikt nie jest pominięty, nikt nie jest odtrącony, choćby sam odtrącał. Powinniśmy i mamy prawo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć nim drugiego człowieka. Za każdego umarł Chrystus. Każdy przecież nosi w sobie godność dziecka bożego" - dodał arcybiskup.

Uroczystości na Jasnej Górze

W poniedziałek na Jasnej Górze rozpoczęły się, z udziałem tysięcy pielgrzymów, główne uroczystości święta Matki Bożej Częstochowskiej - jasnogórskiego odpustu. Podczas mszy świętej, której przewodniczy prymas Polski abp Wojciech Polak, m.in. ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu.

Witając pielgrzymów, generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski nawiązał do ślubów, złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. pod przewodnictwem ówczesnego prymasa, kard. Stefana Wyszyńskiego. Wierni potwierdzali treść ślubów słowami "Królowo Polski, przyrzekamy".

"To słowo 'przyrzekamy' wypowiadane było już tyle razy, wyznaczając szlak wiary - i pomimo naszej słabości oraz niewierności zawsze prowadziło do odnowy. Wierzymy, że tak będzie również dzisiaj, kiedy to nie tylko tu, na Jasnej Górze, ale w każdej wspólnocie parafialnej, powiemy: 'przyrzekamy'. To 'przyrzekamy' wypowiadamy jako naród i wypowiada każdy z nas z osobna" - mówił w poniedziałek o. Chrapkowski.

Generał zakonu paulinów powiedział, że także dziś oblicze Matki Bożej Częstochowskiej jest ranione. "Ranione jest naszym grzechem, ranione jest opowiadaniem się za tym, co łatwe i głośne, ranione jest także tak bardzo mocno przez tych, którzy Boga się nie boją i na różne sposoby niszczą to co święte" - mówił o. Chrapkowski.

"Dziś wpisujemy w twe oblicze, Maryjo, niełatwą rzeczywistość życia, przynosimy ludzkie tragedie ostatnich dni i prosimy dla nas wszystkich o prawe sumienia, czyste serca i dłonie, o światłe umysły oddane sprawie ojczyzny. Chcemy dobrze odczytać ten znak, który mówi nam o tym, że na polskiej ziemi trzeba stanąć obok każdego człowieka, być gotowym do dialogu z ludźmi dobrej woli, by tej drodze budować wspólne dobro" - powiedział generał zakonu paulinów.

W poniedziałkowych uroczystościach święta Matki Bożej Częstochowski biorą udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk, a także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i metropolita częstochowski abp Wacław Depo.