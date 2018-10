Przedłużono termin składania wniosków o pomoc suszową dla rolników

"Przedłużamy do 16 listopada termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej dla rolników. Wcześniej miało to być do końca października" - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak mówił minister, "choć wnioski spływają coraz wolniej, to rolnicy sygnalizują, że jeszcze w niektórych województwach trwa 'obrabianie' wniosków". Wyjaśnił, że część urzędów wojewódzkich ma uwagi do protokołów ze względu np. na nieczytelność podpisów i odsyłają je z powrotem do gmin.

"Chodzi o to, by nie było sytuacji, że rolnicy z powodów od siebie niezależnych, nie mogą złożyć dokumentów" - uzasadnił minister.

Szef resortu rolnictwa pytany o to, czy wystarczy pieniędzy na wypłatę rekompensat suszowych, powiedział, że obecnie wnioski są weryfikowane, sprawdzane, czy poszkodowani rolnicy mieli wykupione polisy ubezpieczeniowe. Jednak jeżeli kwota przyznanej pomocy przekroczy pulę środków, którą wydzielił rząd na ten cel, to znajdą się dodatkowe pieniądze.

"Wygląda na to, że to, co rząd ustalił, jest mniej więcej trafione" - powiedział Ardanowski.

Na pomoc suszową rząd przeznaczył 1,5 mld zł. Do 24 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 600 mln zł. Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło ponad 256 tys. wniosków na blisko 1,6 mld zł.