"Przekop Mierzei Wiślanej postępuje zgodnie z harmonogramem" - zapewnił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. "Przystąpiliśmy do drugiego etapu przetargu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję. Przetarg w tym roku będzie rozstrzygnięty" - dodał.

"Nie mamy żadnych opóźnień w zakresie realizacji terminów wykonania, realizujemy to zgodnie z harmonogramem" - powiedział Gróbarczyk we wtorek (4 sierpnia) w Polskim Radiu 24.

Jak wyjaśnił minister, obecnie jesteśmy na etapie rozpoczęcia wykopów pod śluzę, zostały wykończone przyczółki pod układ mostowo-drogowy oraz rozpoczęto budowę falochronów od obu stron.

"Przystąpiliśmy do drugiego etapu przetargu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną" - dodał Gróbarczyk, zapewniając, że ten przetarg "na pewno w tym roku będzie rozstrzygnięty".

Krytyka ze strony Rosji

Gróbarczyk stwierdził też, że inwestycja spotyka się z krytyką ze strony Rosji, ponieważ kraj ten obawia się konkurencji, jaka pojawi się po zakończeniu przekopu.

Jak mówił, "dla nas jest oczywiste", że Rosja dąży do zahamowania wszelkich tego typu inwestycji, aby umożliwić swoim portom "wycięcie wszelkiej konkurencji w ramach rozwoju dróg nie tylko wodnych, ale i też lądowych".

Tymczasem, jak wskazał Marek Gróbarczyk, przekop Mierzei to "stworzenie alternatywy dla krajów, które znajdują się za wschodnią granicą" i "domkniecie Via Carpatia, której jedna z odnóg będzie wykorzystywała port w Elblągu"

Koniec prac w 2022 roku

Urząd Morski w Gdyni informował niedawno, że w toku są przetargi na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - umocnienie brzegów rzeki Elbląg, a także na pogłębiarkę, która będzie dedykowana utrzymaniu nowej drogi wodnej, a prawdopodobnie również wykona część prac przy trzecim etapie budowy, tj. pogłębianiu toru na Zalewie Wiślanym.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,88 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany - 10,176 km, rzekę Elbląg - 10,381 km, pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to pięć m.

Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji - konsorcjum firm NDI/Besix.