Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Jachrance. Na żywo

Wystąpienie prezesa PiS otworzyło wyjazdowe posiedzenie klubu PiS w Jachrance. W piątek po południu politycy PiS przybyli do Jachranki (woj. mazowieckie), by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu ich klubu; politycy mają dyskutować o bieżącej sytuacji w Polsce i zbliżających się wyborach.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Jacek Domiński /Reporter

- W Polsce - wedle tamtej strony - prawo ma rządzić tylko jeden obóz - mówi prezes PiS. - To jest mówione wprost przez wielu przedstawicieli tego obozu. To jest właśnie ta trudność. Ona szkodzi Polsce i życiu publicznemu. Ale ona ma różne objawy, stosowane są różne socjotechniki - - mówi Jarosław Kaczyński.



Reklama

Kaczyński: Aby proces, który rozpoczęliśmy trwał, potrzebne jest zwycięstwo PiS. To cel trudny w Polsce. Trwa u nas spór. Jedna strona uznaje reguły demokracji i praworządności, a druga nie uznaje. Bo ma poparcie większości mediów i pewnych czynników zagranicznych. Dlatego może kłamać, bić rekordy hipokryzji.



- Potrzebne jest sprawne państwo i sprawne instytucje, dynamiczne grupa przedsiębiorców, solidarne stosunki między pracodawcami a pracownikami, polityka antykryzysowa, potrzebna jest także przynależność do UE - Jarosław Kaczyński wylicza podstawy dobrobytu w Polsce.



Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił wcześniej w piątek w radiowej "Trójce", że będzie to "bardzo ważne wystąpienie". Jak dodał, wystąpienie Kaczyńskiego będzie "o przyszłości naszej kampanii wyborczej, o przyszłości, o polityce, o Prawie i Sprawiedliwości, o sytuacji w Polsce".

Do Jachranki przybyli prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu, a także parlamentarzyści PiS.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiadała, że głównym tematem posiedzenia będą przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się wiosną oraz jesienne wybory do Sejmu.

"Będziemy mówić o tym, co mamy robić w kontekście nadchodzących wyborów, zarówno do europarlamentu, jak i do polskiego parlamentu. Ale będzie też ocena bieżącej działalności politycznej i tego, co się dzieje w kraju" - mówiła Mazurek.

Jak podaje RMF posłowie, senatorowie i ministrowie dostali sygnał, że obecność na klubie jest obowiązkowa, a przemówienie prezesa nie będzie przyjemne.

Rozliczenia mają dotyczyć wyborów samorządowych, które mimo że zostały ogłoszone jako sukces, pokazały podziały w regionach - chociażby na Podlasiu, gdzie nie skompletowano jeszcze całego zarządu województwa.

Wystąpienie prezesa PiS rozpoczęło się o godzinie 17 w Jachrance i otworzyło wyjazdowe posiedzenie klubu PiS w Jachrance.



Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS potrwa do soboty.