W rozmowie z Interią szef ZNP Sławomir Broniarz ocenił, że szkoła "potrzebuje odchudzenia podstawy programowej". Do słów tych odniósł się na antenie Polsat News Przemysław Czarnek, nowy minister edukacji i nauki.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał w środę (30 września), że resorty edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego zostaną połączone, a na czele nowego ministerstwa stanie Przemysław Czarnek.

Wybór nowego szefa MEN skomentowali dla Interii: Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata", a także szef ZNP Sławomir Broniarz.

- To decyzja, która zaognia konflikt na linii środowisko-MEN. Ministrem edukacji powinien być człowiek otwarty na dialog. Postawienie na czele MEN wojującego ideologa nie przyniesie pozytywnych efektów, a ćwiczyliśmy to, kiedy ministrem był wyrazisty Roman Giertych - stwierdził Wittkowicz.

- Nie mamy żadnej wiedzy w zakresie jego kompetencji do kierowania tak wielkimi podmiotami. Nie wiemy, czy pan minister będzie bardziej administratorem, czy będzie w tych instytucjach odciskał swoje piętno. Nie wiemy też, jaka jest wiedza ministra na temat rzeczywistych problemów edukacji. Jeżeli jest tak, że będzie chciał za wszelką cenę zmienić podstawę programową, to wydaje się, że nie tego potrzebuje szkoła. Potrzebuje odchudzenia podstawy programowej, ale nie kolejnej batalii ideologicznej w kontekście tej podstawy - ocenił z kolei Broniarz.

O te słowa Bogdan Rymanowski zapytał nowego ministra edukacji w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News.

- O konkretach będę rozmawiał wówczas, kiedy będę ministrem edukacji i nauki, póki co nim nie jestem. Jestem aspirującym i nominowanym przez pana premiera do tych funkcji, i czekam na powołanie - powiedział Czarnek.

- Jestem absolutnie przekonany, że w Polsce mamy bardzo dobrze przygotowane do swojej misji grono pedagogiczne, mamy znakomitych nauczycieli, których po prostu trzeba wzmacniać. Trzeba wzmocnić etos nauczyciela, przywrócić w wielu obszarach ten etos, raz jeszcze przekonać społeczeństwo, że nauczyciel to jest osoba niezwykle ważna i kluczowa w procesie nauczania, ale i wychowania polskich dzieci i młodzieży, i to będę robić - dodał.

Zapytany o studia gender na uczelniach wyższych uznał, że "nie ma miejsca na ideologizację polskiego społeczeństwa".