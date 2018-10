Przemysław Staroń "Nauczycielem Roku 2018"

Przemysław Staroń, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o kulturze oraz historii sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie został "Nauczycielem Roku 2018". Zwyciężył w konkursie, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i lokalne społeczności.

Zdjęcie Nauczyciel Roku - Przemysław Staroń z II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie / Leszek Szymański /PAP

Do tytułu "Nauczyciela Roku 2018" nominowano 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Poprzedziła obchodzony w niedzielę Dzień Edukacji Narodowej.



Po ogłoszeniu werdyktu Staroń podziękował innej tegorocznej nominowanej - Barbarze Ostrowskiej z Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, z którą miał zajęcia z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. "Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ona" - powiedział.

Reklama

W swoim wystąpieniu do zgromadzonych nawiązał do cyklu powieści o Harrym Potterze. "Wszystko w Harrym Potterze rozegrało się wokół insygniów śmierci. Peleryny niewidki, którą zrzuciłem. Cztery lata temu stałem tutaj wśród nominowanych i dziękuję Bogu, że nie zostałem Nauczycielem Roku, bo wtedy zostałby nim człowiek, który nie jest kompletny, nie jest spójny, autentyczny i wiarygodny. Teraz z pierwszym insygnium już się uporałam. Jeżeli państwo czytali Harry'ego Pottera, to wiedzą państwo, że drugim insygnium był kamień wskrzeszenia. Harry użył go, kiedy szedł do Zakazanego Lasu, i wtedy wokół niego pojawili się bliscy" - mówił Staroń. "Chciałbym teraz prosić wszystkich was, którzy przyjechaliście tu ze mną, chodźcie tutaj, nie bójcie się, najwyżej zabiorą mi tytuł: rodziców, mojego partnera, moją siostrę, szwagra, przyjaciół" - powiedział. "Chciałbym podziękować wam, jesteście tą częścią świata, bez której mnie by tutaj nie było" - dodał.

"Jest w końcu trzecia część, ostatnia - prastara różdżka, najpotężniejsze insygnium w świecie nauczycieli" - powiedział laureat, wskazując otrzymaną statuetkę. "Nie zrobię tak jak Harry Potter, nie rozbiję jej (...). Chcę ją podnieść i powiedzieć, że to nagroda dla społeczności, dla wszystkich tych, którzy żyją pewnymi ideami i wierzą, że miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie i tylko ona ma sens, i zamiast tracić czas, by walczyć ze złem, choć jest to czasem potrzebne, trzeba robić dobro" - powiedział.

"Jestem nauczycielem filozofii (...). Jestem fanem wartości śródziemnomorskich: dobra, piękna, miłości, sprawiedliwości i prawdy" - mówił po odebraniu nagrody dziennikarzom. Pytany o receptę, jak uczyć, by uczniowie byli zainteresowani, odpowiedział: "Kiedyś taki świetny trener u nas na studiach na KUL-u Jacek Sobek powiedział, w kontekście trenera biznesu, ale generalnie nauczyciel, każdy człowiek, który pracuje z innymi powinien to wiedzieć, że ważne są trzy elementy: wiedza, umiejętność jej przekazu i najważniejsze - bycie z drugim człowiekiem. Kiedyś myślałem: mam wiedzę, kreatywne metody i to jest fajne w moich lekcjach. Później dopiero zacząłem zauważać, że najważniejsze jest to, jak się uczeń na tych lekcjach czuje, a czuje się ważny, potrzebny (...) Staram się pokazywać uczniom, że są ważni, to jest tylko tyle i aż tyle".

Staroń pracuje w szkole od dziewięciu lat, ale uczyć zaczął już, gdy był nastolatkiem, w liceum na prośbę swoich nauczycieli prowadził niektóre zajęcia, a na praktyki nauczycielskie zgłosił się na I roku studiów kulturoznawczych.

Po roku nauczania w liceum liczba uczniów na prowadzonych przez niego lekcjach etyki podwoiła się. Dziś na etykę chodzi około 75 proc. uczniów jego szkoły. Staroń zaznacza, że jego lekcje nie są konkurencją dla zajęć z religii, i podkreśla świetną współpracę z katechetą.

Nauczyciel Roku 2018 dwukrotnie przejął wychowawstwo w tzw. trudnych klasach, które miały słabe wyniki w nauce i największą absencję. Ostatecznie wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do matury i ukończyli szkołę w wysokimi ocenami.

Uczniowie Staronia od roku szkolnego 2013/2014 do 2017/2018 zdobyli 27 tytułów na Olimpiadzie Filozoficznej, w tym trzy tytuły laureatów i 24 finalistów.

Przemysław Staroń regularnie występuje na konferencjach, jest mówcą na tzw. TEDx’ach, gdzie szkoli m.in. nauczycieli. Prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, był gościem festiwalu Woodstock.

Nauczyciel Roku 2018 to także prekursor wykorzystania mediów społecznościowych w edukacji - uczy filozofii na Snapchacie; został zaliczony przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych do 100 osób, które walnie przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Przy każdej okazji wychodzi z młodzieżą poza szkołę, m.in. organizował międzypokoleniowe wizyty w świątyniach i miejscach kultu różnych religii w Trójmieście. W 2012 r. w ramach Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej wraz z koleżanką ze szkoły przygotował i zgłosił projekt "Radość i magia" do organizowanego przez Unię Europejską konkursu generations@school. Projekt okazał się najlepszy w kraju i znalazł się w europejskim finale konkursu. Innym projektem międzypokoleniowym wymyślonym i prowadzonym przez Staronia jest Zakon Feniksa - lekcje filozofii, w których obok uczniów biorą udział także seniorzy.

Staroń prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii rozwoju na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Jury konkursu, na czele którego stoi przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Stefan M. Kwiatkowski, przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Magdalena Fortunka, pedagog z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, i Anita Plumińska-Mieloch, nauczycielka historii, dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu.

Konkursowa kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi zdobywcy tytułu "Nauczyciela Roku", przyznała też honorowy tytuł "Przyjaciela Szkoły". Otrzymał go Jacek Ścibor, nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej koło Wrocławia, inicjator facebookowej grupy Superbelfrzy RP, zrzeszającej około 150 aktywnych, kreatywnych i zainteresowanych rozwojem oraz dzieleniem się wiedzą nauczycieli.

Tytułem "Inicjatywa Edukacyjna Roku 2018" uhonorowano Order Uśmiechu.

Konkurs "Nauczyciel Roku" odbywał się po raz siedemnasty. Zorganizował go tygodnik "Głos Nauczycielski". Kandydatów do tytułu zgłaszają grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. W ubiegłym roku tytuł "Nauczyciela Roku" otrzymała Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (woj. śląskie).

Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony 14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Święto wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.