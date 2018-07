Przewodniczący Klubu Radnych PO: Kieruję wniosek o ukaranie radnej Moniki Suskiej

Jako przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Warszawy kieruję wniosek o ukaranie radnej Moniki Suskiej do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego na Mazowszu - napisał w niedzielę na Twitterze Jarosław Szostakowski, odnosząc się do wpisu radnej o Ukraińcach.

Szostakowski odniósł się w niedzielę na Twitterze do postu Moniki Suskiej opublikowanego na Facebooku, w którym radna napisała: "Zawsze miałam swoje zdanie na temat Ukraińców. A my ich wpuszczamy na potęgę. Ukrainiec w Biedronce, Ukrainiec w transporcie, Ukrainiec w budowlance, a teraz Ukrainiec jako piąta Kolumna. Zapewniam, że nie jest to przypadek odosobniony. Niedawno na Szembeku Ukraińcy wszczęli awanturę w obronie PiS".



Jej usunięty później wpis zilustrowany był zdjęciem ukraińskiego aktora, który według niepotwierdzonych informacji, rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, miał naruszyć nietykalność cielesną policjanta podczas czwartkowej manifestacji pod Pałacem Prezydenckim.



"Post był absolutnie skandaliczny i niedopuszczalny" - uzasadnił swoją decyzję Przewodniczący Klubu Radnych PO.



"Nie wiem, co mi się stało, ale ogromnie przepraszam. Nie tylko wszystkich Ukraińców, ale szczególnie Pana Wieczysława" - powiedziała Fakt24 Monika Suska. "Wiem, że stanę przed sądem koleżeńskim. Żałuję, że mój nieodpowiedzialny wpis położył się cieniem na partii" - dodała radna.