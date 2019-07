​Przyłębska: Kolejnym kandydatem do PKW Wojciech Sych

Złożyłam wniosek do prezydenta Andrzej Dudy, wskazując Wojciecha Sycha jako kolejnego kandydata do PKW; jest to wybitny sędzia z długoletnim stażem - poinformowała we wtorek prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Zdjęcie Prezes TK Julia Przyłębska / Jacek Domiński /Reporter

W rozmowie na antenie TVP Info zauważono, że jako prezes TK Przyłębska ma prawo wskazać dwóch kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej.

"Rzeczywiście jest już jeden kandydat, który zastąpił sędziego Hermelińskiego, to jest pan sędzia Jędrejek, a w tej chwili złożyłam już wniosek do prezydenta, wskazując kolejnego kandydata, będzie nim sędzia Wojciech Sych" - poinformowała Przyłębska. Jak podkreśliła, "jest to wybitny sędzia, z bardzo długoletnim stażem". "Myślę, że będzie wartością dodaną PKW, ponieważ jest to sędzia, który zna procedury, który z całą pewnością będzie wsparciem Komisji" - dodała.

Na początku kwietnia prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Jędrejek zastąpi w Komisji jej dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego, którego członkostwo wygasło pod koniec marca, gdy ukończył 70 lat.

Zgodnie z obecnym przepisem Kodeksu wyborczego, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy są wskazywani przez prezesów tych sądów. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w związku z ukończeniem przez członka Komisji 70 lat.

Sędziów w skład PKW powołuje prezydent w drodze postanowienia. Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej musi nastąpić w ciągu pięciu dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Komisji.