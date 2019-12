W czwartek późnym popołudniem, w nietypowych okolicznościach, prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowania od trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina złożyli przysięgi bez kamer i po cichu. Do uroczystości doszło w Belwederze - podaje TVN24.

To właśnie kamera TVN24 zarejestrowała, jak w czwartek późnym popołudniem Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina, wchodzą do Belwederu.

W enigmatycznych komunikatach TK i Kancelaria Prezydenta poinformowały później, że faktycznie doszło do przyjęcia ślubowania od trojga sędziów. Uroczystość ta nie była jednak obsługiwana przez media. Jak informuje TVN24, w Belwederze byli obecni także prezydenccy ministrowie i prezes TK Julia Przyłębska.

Kontrowersyjne kandydatury

Przypomnijmy, że mianowanie Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów TK wywołało ogromne zamieszanie. Mimo licznych głosów sprzeciwu, w których podnoszono kontrowersyjną przeszłość Piotrowicza i nieparlamentarne zachowania Pawłowicz, Sejm poparł jednak obie kandydatury.

Stanisław Piotrowicz to były prokurator z czasów PRL, senator i poseł czterech kadencji (dwie kadencje Sejmu i dwie Senatu). W minionej kadencji Sejmu przewodniczył komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W tegorocznych wyborach parlamentarnych, Piotrowicz kandydował do Sejmu, jednak nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.

Krystyna Pawłowicz była sędzią Trybunału Stanu i członkiem KRS. Ma na swoim koncie także dwie kadencje Sejmu. Na finiszu minionej kadencji poinformowała, że wycofuje się z życia politycznego i zrezygnowała z kandydowania w tegorocznych wyborach.

Jakub Stelina to profesor nauk prawnych, specjalista prawa pracy. Do 2018 roku był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zrezygnował z tej funkcji w proteście wobec przyjęcia przez tamtejszą Radę Wydziału uchwały wyrażającej sprzeciw wobec "działań zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego".

Spór z 2015 roku

Dyskusja o kandydaturach do TK, to kolejna odsłona sporu z 2015 roku. Wówczas prezydent Duda nie odebrał przysięgi od pięciu sędziów TK, wybranych przez Sejm koalicji PO-PSL. Po zwycięstwie PiS, Sejm większością głosów PiS unieważnił wspomniany wybór, wybierając w to miejsce nowych sędziów.

W nocy 3 grudnia 2015 roku Andrzej Duda odebrał ślubowanie od wszystkich pięciu sędziów wskazanych przez PiS. Od tamtego czasu, sędziowie Ci nazywani są przez opozycję "sędziami-dublerami".

Do dziś toczy się dyskusja nad konstytucyjnością podjętych wówczas przez PiS i Andrzeja Dudę działań.