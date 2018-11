PSL apeluje do premiera ws. kontroli NIK dotyczącej nadzoru finansowego

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego, by skierował do NIK wniosek o przeprowadzenie kontroli nadzoru finansowego. Jak dodał, Stronnictwo nie ufa, że sprawę dot. szefa KNF Marka Chrzanowskiego wyjaśni prokuratura.

Apel Kosiniaka-Kamysza ma związek z wtorkowymi doniesieniami "Gazety Wyborczej". Dziennik napisał, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, szef KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

"My dzisiaj kierujemy wezwanie do premiera Mateusza Morawieckiego, po raz kolejny, o jak najszybsze skierowanie do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o przeprowadzenie kompleksowej kontroli nadzoru finansowego" - powiedział lider Stronnictwa na czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, zadaniem władz publicznych, w tym rządu, jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem finansowym Polaków. "Kontrola NIK jest potrzebna dlatego, że nie pokładamy ufności, że prokuratura generalna, prokurator Zbigniew Ziobro oraz inni politycy Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnią tą sprawę" - zaznaczył prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że w sprawie KNF i ujawnionych przez media informacji na temat jej byłego już prezesa Marka Chrzanowskiego potrzebna jest komisja śledcza. Nie wykluczył, że PSL zwróci się także do rządu, by udzielił w Sejmie informacji nt. sytuacji w KNF.