"W Polskim Stronnictwie Ludowym nie ma ani woli, ani chęci, żeby budować koalicję z PiS" - powiedział rzecznik Stronnictwa Jakub Stefaniak, odnosząc się do słów posła Marka Sawickiego (PSL), który nie wykluczył takiej koalicji po wyborach parlamentarnych.

Zdjęcie Rzecznik PSL Jakub Stefaniak /Mateusz Grochocki /East News

Sawicki w czwartek na antenie RMF FM powiedział: "Tak jak wyobrażam sobie i byłem w koalicji z Platformą Obywatelską i byliśmy tą konserwatywną kotwicą, która nie pozwoliła na pewne pomysły, które były gdzieś po stronie Platformy wrzucane i były próby ich realizacji, tak również jeśli bylibyśmy - co mówię z dużym znakiem zapytania - w ewentualnej koalicji z PiS, z pewnością też bylibyśmy takimi hamulcowymi, którzy by na łamanie konstytucji nie pozwolili".

Reklama

"Dzisiaj też pytałem o to prezesa (PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza) i prezes mówi: 'Na tym etapie nie wyobrażam sobie koalicji z PiS, ale też nie wykluczam'" - dodał Sawicki.

Głos Stefaniaka

Stefaniak pytany o słowa Sawickiego powiedział, że PSL w ciągu ostatnich kilku lat miało szansę, żeby powstała koalicja z PiS, ale ludowcy z niej nie skorzystali.

"Nie skorzystaliśmy z tej szansy przy wyborach samorządowych, gdzie proponowano nam różne konfiguracje w sejmikach województw (...) Proponowano nam również, abyśmy wzięli udział w nominowaniu sędziów Sądu Najwyższego - też nie skorzystaliśmy z tej propozycji. I tak samo było w przypadku wicemarszałka Sejmu, gdy los Nowoczesnej się ważył i istniało prawdopodobieństwo, że pani wicemarszałek Barbara Dolniak przestanie być wicemarszałkiem, to prezes Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział jasno: 'Dziękujemy, taka współpraca nas nie interesuje'" - mówił rzecznik PSL.

Dopytywany czy potrafi jednoznacznie powiedzieć, że nie będzie jakiejkolwiek koalicji z PiS po wyborach parlamentarnych, Stefaniak odparł, że PSL podejmuje takie decyzje na posiedzeniu Rady Naczelnej. "Na ostatniej Radzie Naczelnej nie było osoby, która nawet przez chwilę rozważałaby taki scenariusz" - oświadczył rzecznik PSL.

Na uwagę, że poseł Sawicki najwyraźniej ma inne zdanie, Stefaniak odparł, że z tego, co wie, to Sawicki już tłumaczył, że został źle zrozumiany.

"Mogę tylko powiedzieć jaka jest sytuacja - jeśli chodzi o najwyższe ciało statutowe partii, czyli Radę Naczelną. Nie ma ani woli, ani chęci do tego, żeby budować koalicję z PiS. Gdyby była, to pewnie taka koalicja powstałaby po wyborach samorządowych. Więc naprawdę odpuśćmy sobie temat koalicji z PiS, bo mam wrażenie, że w ostatnich kilku latach, co wybory, to PSL będzie w tę koalicję wpychany" - podkreślił Stefaniak.