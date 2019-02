PSL zapowiedziało we wtorek złożenie projektów ustaw dotyczących wsparcia dla nauczycieli i samorządów. Jeden z nich zakłada zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli o 1000 zł - poinformował lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia w dniu powołania Koalicji Europejskiej / Rafał Guz /PAP

Wprowadzenie "500 plus" od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy - to "nowa piątka PiS" zaprezentowana podczas sobotniej konwencji programowej partii.

Reklama

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że codziennie w tym tygodniu PSL będzie przedstawiać propozycje z Pakietu Społecznego Ludowców.'

Wsparcie nauczycieli

W pierwszej kolejności Stronnictwo zaproponowało projekt wsparcia dla nauczycieli. "To jest grupa zawodowa, która od wielu miesięcy walczy o lepszą jakość nauczania w Polsce, o dzieciaki, żeby miały lepszy dostęp do wiedzy, żeby ta wiedza była jak najstaranniej przekazywana, żeby była nie tylko edukacja, ale i wychowanie w szkole, walczą o to, żeby rodzice byli spokojni o przyszłość swoich dzieci i oczywiście, żeby warunki pracy nauczycieli były jak najgodniejsze" - mówił.

"Po pierwsze - oczekujemy rozmów premiera ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, innymi związkami zawodowymi, środowiskiem nauczycielskim - poważnych rozmów" - powiedział Kosiniak-Kamysz. "Po drugie - składamy ustawę podnoszącą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli: stażystów, dyplomowanych, mianowanych o 1000 zł" - mówił.

"Po trzecie - zgłaszamy wniosek o dofinansowanie samorządów, szczególnie tych, które przekazały prowadzenie szkół organizacjom pozarządowym - te szkoły potrzebują wsparcia, potrzebują wsparcia samorządy - subwencja nie pokrywa kosztów utrzymania nauczycieli, prowadzenia działania oświatowego w gminach" - dodał zaznaczając przy tym, że o tym w ogóle nie wspomniano na konwencji PiS.

Przyznał, że szczególnie oczekiwane jest podniesienie wynagrodzenia nauczycieli. "Żeby jakość nauczania była dobra muszą być odpowiednie zarobki" - powiedział.

Dopełnienie propozycji PiS

Lider ludowców podkreślił, że propozycje PSL są odpowiedzią na wezwanie grup społecznych, które czują się pominięte w propozycjach rządu. "Rząd chciał stworzyć wrażenie na ostatniej konwencji, że dba o wszystkich Polaków. Niestety chyba tak nie jest. Jest wiele grup społecznych, zawodowych, które od miesięcy protestują, domagają się podwyżek, równego traktowania, prawdziwej rozmowy - ich postulaty nie zostały uwzględnione w projektach rządowych, w propozycjach rządowych" - dodał.

"Rząd powinien rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć, nie powodować, że ta frustracja wśród naszych rodaków wzrasta. Nie widzimy takiego działania. Jest bardziej działanie skierowane na grupę osób, które mogą odwdzięczyć się w wyborach" - ocenił.

Zastrzegł, że PSL będzie popierał projekty, które zostawiają więcej pieniędzy w portfelach polskich rodzin jak "500 plus" na pierwsze dziecko czy wsparcie dla emerytów. "Nie wszystkie te projekty rozwiązują problemy społeczne. Jednorazowe wsparcie dla emerytów nie jest wsparciem systemowym takim jak emerytura bez podatku" - przekonywał.

Niedługo kolejne propozycje

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w kolejnych dniach PSL będzie przedstawiał propozycje m.in. dla służby zdrowia, niepełnosprawnych i rolnictwa. "Te wszystkie grupy zostały pominięte w propozycjach rządu. Nie może być tak, że owoce wzrostu gospodarczego są dzielone w sposób niewspółmierny" - mówił.

Zapytany o propozycje dla osób niepełnosprawnych, które ma przedstawić PSL, odpowiedział, że minimum to 500 zł dodatku rehabilitacyjnego, czego domagali się dorośli niepełnosprawni wraz z opiekunami podczas ubiegłorocznego protestu w Sejmie. Ponadto PSL chce zaproponować ułatwienie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dostępność do miejsc użyteczności publicznej. Przyznał, że rozumie zapowiedzi osób niepełnosprawnych, które zapowiedziały na 23 maja protest pod Pałacem Prezydenckim.