Rabiej pewny wiceprezydentury. Jaki zakres obowiązków?

Paweł Rabiej (Nowoczesna), który ma zostać wiceprezydentem Warszawy uważa, że do jego obowiązków mogłyby należeć kwestie związane z dialogiem społecznym i reprywatyzacją. Dodał, że decyzję ws. zasiadania w komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji podejmie po objęciu funkcji w ratuszu.

Zdjęcie Paweł Rabiej ma być wiceprezydentem Warszawy /Fot. Lukasz Szelag/REPORTER /Reporter

Rabiej w radiu RDC był pytany, czy na sto procent będzie wiceprezydentem Warszawy. "Tak, prezydent elekt (Rafał Trzaskowski) potwierdził to w jednym ze swoich pierwszych wywiadów" - powiedział.

Reklama

Przypomniał, że w czwartek odbędzie się posiedzenie rady Warszawy, na którym zaprzysiężony zostanie nowy prezydent stolicy. Rabiej dodał, że rozmawia z Trzaskowskim na temat zakresu swoich obowiązków jako wiceprezydenta. Wskazał, że mogłaby to być sfera reprywatyzacji lub dialog społeczny. Rabiej powiedział, że nazwiska nowych wiceprezydentów poznamy w "czwartek lub później".

Polityk Nowoczesnej był pytany, czy nadal będzie działać komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji, w której zasiada.

"Spodziewam się, że komisja będzie, to wynika z zapowiedzi, nadal działać. Zresztą trudno mi sobie wyobrazić inny scenariusz, bo zobowiązuje ją do tego ustawa sejmowa, w komisji jest kilkaset spraw w tej chwili już rozpoczętych" - powiedział Rabiej.

"Nagromadziło się tam sporo spraw, tylko nie są to już takie sprawy jak na początku, te najbardziej kontrowersyjne. Większość z nich komisja dzisiaj odsyła do miasta po to, żeby to ratusz właśnie jeszcze raz im się przyznał i zweryfikował swoją decyzję pozytywnie lub negatywnie" - zaznaczył polityk Nowoczesnej.

Podkreślił, że sam chce się skoncentrować na pracy w ratuszu. Dopytywany, czy pozostanie w komisji, odparł, że decyzje podejmie tuż po nominacji. "One będą wypadkową wielu czynników, wynikających chociażby z tego, kto mógłby mnie w komisji weryfikacyjnej jako reprezentanta Nowoczesnej zastąpić" - podkreślił.