- Propozycję wicepremiera, szefa resortu kultury Piotra Glińskiego traktujemy jako niezgodną z prawem, jako próbę wypowiedzenia umowy z 2007 r. i jako próbę przejęcia ECS przez PiS - powiedział w sobotę przedstawiciel rady Bogdan Lis.

Zdjęcie Przedstawiciel miasta Gdańska Jacek Taylor, przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego ECS, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przedstawiciel Fundacji Centrum Solidarności Bogdan Lis, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i dyrektor ECS Basil Kerski

"Po sprawozdaniu pani p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z rozmów z wicepremierem Glińskim, przeprowadziliśmy dyskusję, przyjęliśmy w tej sprawie uchwałę - stanowisko, w jaki sposób traktujemy tę propozycję. A uważamy ją po pierwsze za niezgodną z prawem, a po drugie nie tylko, jako próbę przejęcia ECS przez środowisko PiS, bo przecież PiS dzisiaj rządzi PiS" - powiedział Lis po zakończonym nadzwyczajnym posiedzeniu rady Europejskiego Centrum Solidarności.

Reklama

Jak dodał, to co zostało zaproponowane przez resort kultury jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku, ale - jak powiedział - próbą, która jest niezgodna z warunkami, jakie należy w tym przypadku spełnić. "Mianowicie (minister kultury)złożył pismo zmieniające wysokość dotacji w październiku, a powinien to zrobić pół roku przed końcem roku budżetowego, a także powinien podpis swój potwierdzić notarialnie, a nie zrobił tego" - powiedział Lis.

W sobotę rada ECS zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu ws propozycji MKiDN, które jest jednym z organizatorów ECS.