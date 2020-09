- Jarosław Kaczyński powinien zostać premierem żeby każdy w państwie robił to, co wynika z jego faktycznej pozycji politycznej i prerogatyw, a nie że mamy malowanego prezydenta, premier jest podwładnym posła, a minister jest eksperymentem - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News europoseł PO Radosław Sikorski.

Zdjęcie Radosław Sikorski (PO) w "Gościu Wydarzeń" /Polsat News

Według nieoficjalnych informacji, podpisanie nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy ma nastąpić w sobotę (26 września) w południe. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej i będzie nadzorował Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że wszystko wskazuje na to, że Kaczyński wejdzie do rządu jako wicepremier.

Reklama

Prowadzący "Gościa Wydarzeń" Bogdan Rymanowski zapytał Radosława Sikorskiego, który był niegdyś w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, jak wyglądają posiedzenia gabinetu z jego udziałem.

- To Jarosław Kaczyński wprowadził taki zwyczaj, że jak wchodzi premier, to ministrowie wstają. Teraz jedyne wyjście, jakie znajduję, to żeby za każdym razem skoordynowali, że z premier Morawiecki i Kaczyński wchodzą jednocześnie, bo inaczej ministrowie mają kłopot, czy wstawać do szefa nominalnego czy faktycznego - odpowiedział europoseł PO.

Sikorski został zapytany również o to, czy wejście prezesa PiS do rządu wzmocni premiera Morawieckiego. - Kaczyński powinien zostać premierem, żeby każdy w państwie robił to, co wynika z jego faktycznej pozycji politycznych i prerogatyw, a nie że prezydent jest malowanym prezydentem, premier jest podwładnym posła czy wicepremiera, a minister jest eksperymentem. Zachowujmy się jak normalni Europejczycy, a nie jak jakaś środkowoazjatycka hybryda - odpowiedział.