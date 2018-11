Radziwiłł kandydatem na RPD? Mazurek: Dziś nie ma decyzji

- Dzisiaj nie ma decyzji w PiS, kto będzie kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka; do czwartku mamy termin i na pewno taką kandydaturę przedstawimy - powiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Mazurek była pytana przez dziennikarzy w Sejmie, co z nową kandydaturą PiS na RPD. "Do 15 (listopada) mamy termin i na pewno taką kandydaturę przedstawimy" - zadeklarowała rzeczniczka partii.

Pytana o doniesienia medialne, z których wynika, że kandydatem PiS miałby być b. minister zdrowia, senator Konstanty Radziwiłł (PiS), odparła: "Wiem, że pojawiła się taka informacja. Ja jej nie potwierdzam. Niczego nie potwierdzam i niczemu nie zaprzeczam".

Mazurek podkreśliła, że dzisiaj nie ma decyzji w PiS, kto będzie kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka.

W ubiegłym tygodniu dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował PAP, że procedura zmierzająca do wyłonienia nowego Rzecznika Praw Dziecka została ponownie rozpoczęta. Jak dodał, kandydatów można zgłaszać do 15 listopada 2018 r., do godz. 16.

Kandydaci bez bezwzględnej większości głosów

Pod koniec października senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

Na początku października o urząd RPD po raz pierwszy ubiegała się Agnieszka Dudzińska lecz nie uzyskała wymaganej większości głosów. Jej kandydaturę poparło wówczas 194 posłów, 192 było przeciw, a 12 osób wstrzymało się od głosu.

W połowie października Dudzińska została zgłoszona ponownie jako kandydatka na RPD. 24 października Sejm wybrał ją na to stanowisko. 26 października na powołanie Dudzińskiej nie wyraził zgody Senat. Za jej powołaniem był jeden senator, przeciw 67, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Michalak został powołany na ten urząd w 2008 r.