Warszawscy radni PiS uruchomili stronę internetową, na której będą przypominać o obietnicach składanych w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jak są one realizowane - poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceszef MS Patryk Jaki.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

"Chcemy państwu powiedzieć, że uruchamiamy nowy projekt. Projekt strony internetowej, która będzie pokazywała i będzie przypominała prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu o jego obietnicach" - oświadczył Jaki podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie, w której uczestniczyli też warszawscy radni PiS.

Polityk zwrócił uwagę, że "obietnice Platformy mają to do siebie, że bardzo szybko odchodzą, są zapominane". "Natomiast my jako opozycja, ale jednak z bardzo silną legitymacją w Warszawie, mamy zamiar ciężko pracować, aby przypominać prezydentowi dlaczego został prezydentem, jakie obietnice składał" - mówił.

"Dlatego założyliśmy stronę trzaskowskiwatch.com" - poinformował Jaki.

Po wyświetleniu strony internetowej wyświetla się hasło "Rafał Trzaskowski naobiecywał... Ile z tego zostało?". Poniżej znajdują się propozycje programowe Trzaskowskiego z kampanii wyborczej oraz sposoby, w jakie są one realizowane.