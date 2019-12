"Jeżeli wiceminister sprawiedliwości formułuje zarzuty, które są czystą manipulacją i kłamstwem, to niestety to kładzie się cieniem na powadze urzędu" - w ten sposób prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów pod adresem miasta, formułowanych przez wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę.

Poseł Zjednoczonej Prawicy, wiceminister sprawiedliwości stwierdził w poniedziałek, że stołeczny ratusz w latach 2017-2019 przeznaczył 7 mln zł na wsparcie organizacji LGBT. Kaleta przygotował w tej sprawie raport. Wyjaśnił, że przeanalizował dokumentację dotyczącą finansowania kilku organizacji korzystających ze wsparcia miasta. "Nie ma pieniędzy na inwestycje, (...) od kilku dni słyszymy o cięciach w komunikacji miejskiej (...), ale jak widać, pieniądze dla organizacji promujących ideologię LGBT są" - ocenił Kaleta.

Trzaskowski był pytany przez dziennikarzy o zarzuty wiceministra sprawiedliwości pod adresem miasta. "To jest rzecz niesłychana i powiedziałbym nawet przerażająca (...) jeżeli wiceminister sprawiedliwości formułuje zarzuty, które są czystą manipulacją i kłamstwem, to niestety to kładzie się cieniem na powadze urzędu, który sprawuje" - powiedział we wtorek w Sejmie prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski: Czyni ogromną szkodę chorym na AIDS

"Prowadzimy wraz z organizacjami pozarządowymi programy, które mają przede wszystkim przeciwdziałać zapadaniu na bardzo ciężkie choroby takie jak AIDS, prowadzimy działania profilaktyczne. Natomiast wszystko to, co słyszycie państwo w przestrzeni medialnej z ust pana ministra, to są po prostu przeinaczenia i manipulacje. Jest już dokładane stanowisko ratusza na ten temat i zastanawiamy się również nad podjęciem kroków prawnych" - powiedział Trzaskowski.

"Najsmutniejsze jest to, że pan minister (Kaleta - red.) czyni olbrzymią szkodę wszystkim tym, którzy są uzależnieni od narkotyków, wszystkim tym, którzy są po prosty chorzy na AIDS lub są w grupie ryzyka. Samorządy podejmują heroiczną walkę o to, żeby rozwijać programy profilaktyki, żeby otoczyć takie osoby opieką, żeby prowadzić akcje edukacyjne wśród młodzieży" - mówił Trzaskowski.

Jak dodał, takie programy i akcje są prowadzone od lat. "A niestety pan minister tworzy taką atmosferę psychozy i czystej manipulacji, dlatego absolutnie dementujemy i będziemy dalej dementować te manipulacje" - powiedział.

"Organizacje otwarcie wspierające LGBT"

Kaleta wskazał w raporcie, że tylko w jednym konkursie na programy realizowane przez organizacje pozarządowe, w którym do podziału było 3,6 mln zł, 95 proc. przeznaczono dla organizacji, które otwarcie wspierają LGBT. "Na rzecz tych organizacji przeznaczono łącznie 3,42 mln zł" - informuje raport. W publikacji zamieszczono kopię protokołu zbiorczego ze stycznia 2018 r. Biura Pomocy Projektów Społecznych urzędu miasta.

Powołując się na następny protokół zbiorczy, dotyczący kolejnego konkursu, raport wskazuje, że Fundacja Edukacji Społecznej i Fundacja Polityki Społecznej "Prekursor" otrzymały łącznie 1 334 015 zł.

Raport wyjaśnia, że pierwszą organizacją współtworzącą "Prekursor" jest Sex Work Polska. Według publikacji jest to nieformalna ogólnopolska koalicja na rzecz praw tzw. pracownic i pracowników seksualnych w Polsce. "Celami i wartościami tej koalicji są między innymi: rozpowszechnianie wiedzy na temat branży usług seksualnych i sytuacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce; uznanie pracy seksualnej za pracę; sprzeciwianie się jakiejkolwiek formie kryminalizacji pracy seksualnej" - czytamy w tekście.