Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poparł Borysa Budkę w wyborach szefa PO. "Jest czas na zmianę, a jej gwarantem jest właśnie Borys Budka" - uzasadnił Trzaskowski. Budka podkreślił, że zdecydował się kandydować na przewodniczącego Platformy "w imię odpowiedzialności za skuteczną i dobrą opozycję".

Zdjęcie Borys Budka /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Na czwartkowej konferencji prasowej Budka wyraził zadowolenie, że jedną z pierwszych osób, które udzieliły mu poparcia jest Trzaskowski.

Reklama

Obecny na konferencji Trzaskowski powiedział, że "dojrzała partia polityczna podejmuje decyzje o przyszłości w odpowiednim momencie i takim odpowiednim momentem są właśnie wybory przewodniczącego partii, przewodniczącego PO".

"To jest właśnie ten czas, to jest czas na zmianę. W moim głębokim przekonaniu gwarantem zmiany w PO jest właśnie Borys Budka" - dodał prezydent stolicy.

Budka podkreślił, że "przychodzi taki czas, gdy trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje". "Od wielu miesięcy słyszymy od Polek i Polaków, że Platforma Obywatelska, opozycja, musi być odpowiedzialna i skuteczna, że czas na zmiany. Czas rozpocząć budowę dobrej, skutecznej, merytorycznej opozycji" - oświadczył szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że musi się to stać w oparciu o ludzi, którzy chcą i potrafią budować dobre zespoły oraz przy wykorzystaniu nowej energii.

"Dlatego potwierdzam to, co deklarowałem już wcześniej. Potwierdzam to, że w imię odpowiedzialności zarówno za PO, ale przede wszystkim za skuteczną i dobrą opozycję zdecydowałem się na start w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej" - oświadczył Budka.

Budka zapowiedział, że w czwartek rozpoczyna "formalną część kampanii". "Cieszę się z poparcia Rafała Trzaskowskiego, ale będę prosił o poparcie koleżanek i kolegów bez względu na to z jakiej części pochodzą, bowiem to najważniejsze abyśmy wspólnie dokonali tej bardzo ważnej zmiany" - powiedział.

Jak podkreślał, że "PO powstała po to, aby każdy mógł znaleźć w niej swoje miejsce". "I Platforma wraca do korzeni: przedsiębiorczości, samorządności, obywatelskości. Jestem przekonany, że to najlepsza droga nie tylko dla Platformy, ale przede wszystkim dla Polski" - powiedział Budka.

Kadencja obecnego lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny upływa pod koniec stycznia. Kalendarz wyborów nowego przewodniczącego przyjęła w ostatnią sobotę Rada Krajowa partii: pierwsza tura wyborów odbędzie się 25 stycznia, ewentualna druga - 8 lutego. Udział w wyborach będą mieli prawo wziąć wszyscy członkowie partii. Kandydatów na szefa PO można zgłaszać do 3 stycznia. Wniosek o rejestrację kandydatury musi zostać poparty 10 podpisami członków Rady Krajowej Platformy.

Dotąd wolę kandydowania - poza Budką - ogłosili Bogdan Zdrojewski i Joanna Mucha. Wciąż nie wiadomo, czy na start zdecyduje się Grzegorz Schetyna. Jego bliscy współpracownicy zapewniają, że będzie ubiegał się o reelekcję.

W niedawnej rozmowie z PAP europoseł Bartosz Arłukowicz oświadczył, że bardzo poważnie rozważa kandydowanie na przewodniczącego PO. Jak dodał jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale podejmie ją w najbliższym czasie.