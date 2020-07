To nie jest kurtuazyjna wizyta. Chcę porozmawiać między innymi o przebiegu wyborów - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy przed spotkaniem z Andrzejem Dudą. Konferencję prasową byłego kandydata KO w wyborach prezydenckich zakłócił przybyły przed Pałac Prezydencki mężczyzna.

Spotkanie Dudy z Trzaskowskim zaplanowano na godz. 9:30 w Pałacu Prezydenckim.



Były kandydat KO zapowiedział także, że chce porozmawiać o kwestii wolnych mediów. Innym tematem, który chce poruszyć Trzaskowski w rozmowie z urzędującym prezydentem, jest kwestia samorządów i ich finansowaniu, a także podział Mazowsza.



Konferencję prasową zakłócił mężczyzna z transparentem z napisem: "Andrzej Duda Prezydent Polski Brawo".



"Trochę szacunku, bardzo proszę" - mówił do niego Trzaskowski, gdy ten po raz kolejny przerywał jego wypowiedź.



"Do pana to ja mam bardzo mało szacunku, pan nie zasługuje" - odpowiedział tamten.



Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego

Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego 12 lipca zaprosił swojego kontrkandydata wraz z małżonką na spotkanie jeszcze tego samego wieczoru do Pałacu Prezydenckiego. "Chcę, żebyśmy podali sobie ręce i żeby ten uścisk dłoni zakończył tę kampanię" - powiedział wówczas prezydent.

Rafał Trzaskowski nie pojawił się wówczas w Pałacu, tłumacząc, że z takim spotkaniem należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Dopytywany później w mediach Trzaskowski zapewniał, że chce się spotkać z prezydentem, a do spotkania na pewno dojdzie pod koniec lipca, przy okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.



Spotkanie to wyraz szacunku dla kontrkandydata i osób, które na niego głosowały - mówił prezydencki minister Wojciech Kolarski.