Sejm wybrał w piątek Rafała Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w miejsce sędzi Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której kadencja kończy się 5 stycznia 2020 r.

Zdjęcie Rafał Wojciechowski / Tomasz Gzell /PAP

Za wyborem Wojciechowskiego głosowało 239 posłów, 190 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowy sędzia TK złoży ślubowanie wobec prezydenta w terminie 30 dni od wyboru.

Kandydatura Rafała Wojciechowskiego została zgłoszona przez klub PiS. Wojciechowski został wybrany na stanowisko sędziego TK w miejsce sędzi Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której kadencja kończy się 5 stycznia 2020 r.

Przedstawiając kandydaturę Wojciechowskiego, poseł-wnioskodawca Michał Wypij wskazywał na jego dorobek w dziedzinie prawa. Podkreślił, że kandydat ma wyróżniającą wiedzę prawniczą i bogate doświadczenie. "Pan prof. Rafał Wojciechowski jest dobrym kandydatem na sędziego TK" - zaznaczył.

Podczas debaty przed wyborem Wojciechowskiego poseł KO Arkadiusz Myrcha ocenił, że o TK dziś mówi się jak o "bastionie Nowogrodzkiej". Myrcha zwrócił się z pytaniem do kandydata: "Po co to panu?".

Anna-Maria Żukowska z Lewicy przekonywała m.in., że podczas posiedzenia sejmowej komisji kandydat pokazał, że "nie zna się na prawie międzynarodowym" i nie ma wiedzy ani rozeznania w orzecznictwie TSUE.