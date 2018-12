Rafalska: Do polityki senioralnej przywiązujemy olbrzymią wagę

Przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie najniższych emerytur, zwiększenia środków na program "Senior plus" i wspieranie projektów aktywizujących seniorów - to niektóre z działań podejmowanych przez MRPiPS, by poprawić sytuację osób starszych - wskazała we wtorek szefowa resortu Elżbieta Rafalska.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska /Wojciech Stóżyk /Reporter

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej spotkała się w Woli Rębkowskiej (gmina Garwolin, woj. mazowieckie) z seniorami, uczestnikami Klubu Senior Plus.

"Myślę, że jest to dobra okazja, by opowiedzieć o polityce wobec osób starszych, realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu trzech lat" - wskazała. "My do polityki senioralnej, albo szerzej rozumianej polityki społecznej na rzecz osób starszych, przywiązujemy olbrzymią wagę. Ona jest istotna" - akcentowała.

Szefowa MRPiPS wymieniła wśród zrealizowanych działań m.in. przywrócenie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. "To wywiązanie się z kluczowej obietnicy. Społeczeństwo nie było przygotowane na tamtą reformę" - podała.

Kolejną ważną zmianą - jak mówiła - było podniesienie najniższych emerytur. "Stosujemy taki mechanizm wsparcia emerytów, który w większym stopniu wspiera emerytów o niskich świadczeniach" - wskazała.

Minister zapewniła, że jest cały obszar działań samorządowych, które wspiera resort, wskazała np. zwiększenie środków na program "Senior plus". Podnosiła, że MRPiPS kieruje także ofertę do organizacji pozarządowych, które realizują działania aktywizujące osoby starsze.

Rafalska zapowiedziała nową edycję programu "Opieka 75 plus". Program realizują samorządy i polega on na świadczeniu seniorom usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Szefowa MRPiPS wskazała, że w nowej edycji programu zostaną wprowadzone zmiany. "Z usług opiekuńczych mogły (w edycji 2018 programu - PAP) korzystać osoby samotne, w wieku 75 plus, a teraz będą mogły korzystać nie tylko osoby samotne, bo przecież może być rodzina, może być dwoje osób w wieku podeszłym, ponad 75 plus - obydwoje potrzebujący usług opiekuńczych" - mówiła Rafalska. Zaznaczyła, że w nowej edycji takie osoby będą mogły razem skorzystać z takiej pomocy.

Kolejną zmianą jest możliwość uczestniczenia w programie samorządów, dla których usługi opiekuńcze są realizowane przez spółdzielnie socjalne. Do tej pory nie było takiej możliwości. Elżbieta Rafalska zapowiedziała także nową edycję programu "Senior plus".

"Pamiętajmy też, że mamy ofertę dla trzeciego sektora, a więc organizacji pozarządowych, które mogą skorzystać z programu ASOS - "Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych" - dodała.

MRPiPS podnosi, że zaplanowano rekordowe wydatki na tworzenie Dziennych Domów i Klubów "Senior plus". W 2018 r. budżet programu to 80 mln złotych. Taka sama pula środków została już zabezpieczona w projekcie budżetu na 2019 r. Resort podaje, że w programie "Opieka 75 plus" biorą udział 384 gminy. Dzięki niemu seniorzy mają ułatwiony dostęp do usług opiekuńczych, również tych specjalistycznych.

W 2017 r. minimalną emeryturę podniesiono z 882,56 zł do 1 tys. zł - wzrost o 13,3 proc. W przyszłym roku MRPiPS chce by było to 1,1 tys. zł.