​"Tak pracowników traktować nie wolno" - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, komentując reportaż o skandalicznych warunkach pracy w firmie Sante. Szefowa resortu zapowiedziała, że zwróci się z wnioskiem o kontrolę.

Portal Onet opublikował reportaż o skandalicznych warunkach pracy w firmie Sante. Według relacji pracowników, biznesmen Andrzej Kowalski przez lata zastraszał pracowników i znęcał się nad nimi psychicznie.

Elżbieta Rafalska w rozmowie z Onetem powiedziała, że zwróci się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w firmie Sante. "Jestem tym reportażem wstrząśnięta. Tak pracowników traktować nie wolno" - powiedziała.

Byli pracownicy Sante opisują warunki w firmie jako "olbrzymi chaos i patologiczny brak higieny pracy". "W tej firmie od razu widać, co się dzieje. Uderzyło mnie to, że ludzie są tak bardzo zestresowani, rzadko rozmawiają, nie śmieją się. Czasami panuje grobowa cisza. Jak pana Andrzeja nie ma w pracy i presja jest mniejsza, to dopiero widać ulgę na twarzach" - wspomina jeden z pracowników.