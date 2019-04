Jeszcze przed weekendem majowym pierwsi emeryci i renciści otrzymają trzynaste świadczenie - zapewniła w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Do 30 kwietnia wypłaty trzynastych emerytur otrzyma 1 mln 40 tys. osób.

Minister rodziny podkreśliła, że świadczenie w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą, jednak część osób świadczenie może otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy. "Oznacza to, że pierwsze świadczenia z programu Emerytura plus mogą być wykorzystane jeszcze przed weekendem majowym" - wskazała.

Wypłaty trzynastych świadczeń będą realizowane przez ZUS w kilku terminach. Do 30 kwietnia wypłaty otrzyma 1 mln 40 tys. emerytów i rencistów, do 5 maja - 470 tys., do 6 maja - 1 mln 180 tys., do 10 maja - 1 mln 180 tys. osób, do 15 maja - 1 mln 290 tys., do 20 maja - 1 mln 330 tys., i do 25 maja - 1 mln 780 tys. osób.

Z kolei niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniu wychowawczym oraz funduszu alimentacyjnym.

Minister zaznaczyła, że trzynaste świadczenie nie jest obciążone koniecznością odprowadzenia części za pobyt w domach pomocy społecznej. "To było ważne dla wszystkich mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy odprowadzają 70 proc. swojego świadczenia na rzecz placówki całodobowego pobytu, w której przebywają" - wskazała Rafalska.

Świadczenie nie będzie też objęte egzekucją komorniczą. "Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął rozmowy z bankami, żeby uniknąć zajęć tzw. trzynastego świadczenia w ramach egzekucji komorniczej. Świadczenia, zgodnie z literą prawa, są oczywiście wolne od zajęć, ale gdy wpłyną na konto bankowe, z którego prowadzona jest egzekucja, podlegają już tej egzekucji. Podobnie było ze świadczeniem 500 plus" - powiedziała minister.

Zaznaczyła, że w wyniku rozmów z bankami zapadła decyzja, by nadać trzynastemu świadczeniu specjalny identyfikator, który odróżni je od innych wpływów na rachunek bankowy i uniemożliwi egzekucję. "Co ważne, po rozmowach z ZUS, również Krajowa Rada Komornicza zadeklarowała, że nie będzie prowadzić egzekucji środków z trzynastego świadczenia" - podkreśliła Rafalska.

Trzynaste świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty świadczenia "Emerytura plus" to 10,8 mld zł.