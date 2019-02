- Dzisiaj najwięcej obiecują ci, którzy mają najmniejsze szanse realnego rządzenia - powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, odnosząc się do zapowiedzi Roberta Biedronia ws. rozszerzenia programu "500 plus" na pierwsze dziecko.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej we wtorek w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info została zapytana m.in. o program "500 plus" oraz o zapowiedzi Roberta Biedronia w sprawie rozszerzenia programu o pierwsze dziecko.

Podczas niedzielnej konwencji założycielskiej swojej partii Biedroń zapowiedział m.in. zmiany w programie 500 Plus, by obejmował pierwsze dziecko i rodzica samotnie wychowującego dziecko. "Program musi obejmować wszystkie dzieci, a nie tylko te mieszczące się w urzędniczych metryczkach. Jak równość, to równość" - mówił.

Szefowa MRPiPS, odnosząc się do tej zapowiedzi, powiedziała, że "niektórzy próbują budować siłę swojego przekazu politycznego" na programie Prawa i Sprawiedliwości. "Dzisiaj najwięcej obiecują ci, którzy mają najmniejsze szanse realnego rządzenia" - oceniła Rafalska.

Dopytywana przez prowadzącą, czy rozszerzenie "500 plus" na pierwsze dziecko jest realne, zaznaczyła, że "finansowanie pierwszego dziecka to wzrost o około 17-18 mld dodatkowych środków na realizację tego programu".

"Wprowadzając kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, kierowaliśmy się tym, że rodziny z jednym dzieckiem są zdecydowanie mniej zagrożone ubóstwem" - powiedziała. Podkreśliła również, że rząd chce także, "żeby w polskiej rodzinie pojawiło się drugie dziecko, bo ono gwarantuje nam poprawę dzietności".

"Widzę, że wszystkie partie polityczne przywiązały się do naszego rządowego programu, no mogę po tylu latach walki o ten program powiedzieć, że odczuwamy tu rodzaj satysfakcji, ale czekamy na inne ich autorskie pomysły. Póki co to jest powielanie rozwiązań, które już wcześniej występowały" - oceniła.

Zapytana, czy jest spokojna o program "500 plus", odpowiedziała, że nie wyobraża sobie, "żeby najważniejszy społeczny program" rządu PiS mógł być nierealizowany.