Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej poinformowała, że od północy drogą internetową złożono 4,6 tys. wniosków o świadczenie "Dobry start", a 1,2 tys. osób złożyło wnioski o "500 plus". Tempo składania wniosków jest naprawdę całkiem spore - oceniła minister Elżbieta Rafalska.

Elżbieta Rafalska: Naprawdę szybkie tempo składania wniosków o "Dobry start" i "500 plus"

Od 1 lipca drogą elektroniczną można składać wnioski o wypłatę świadczenia w ramach programu "Dobry start". Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski także drogą tradycyjną. Zgodnie z rozporządzeniem, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.

Od 1 lipca można również składać wnioski online o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Jak poinformowało MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska mówiła w niedzielę na antenie TVP Info, że wnioski o oba świadczenia można było składać od północy. "Dane z godziny ósmej mówią o tym, że na 'Dobry Start' wnioski o wyprawkę szkolną złożyło 4,6 tys. rodzin, 1,2 tys. osób złożyło wnioski o program 'Rodzina 500 plus'" - powiedziała minister. "Biorąc pod uwagę, że to są godziny nocne i godziny poranne, tempo składania wniosków jest naprawdę całkiem spore" - oceniła.

Minister podkreśliła, że świadczenia z programu "Dobry start" wypłacane będą niezależnie od dochodu i mogą łączyć się ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". "To ma być pomoc kompleksowa, powszechna, dostępna dla rodzin" - powiedziała. Podkreśliła jednak, że świadczenie nie przysługuje z urzędu, a termin składania wniosków upływa 30 listopada. "Jeżeli złożymy wnioski wcześniej, mamy szansę na to, że otrzymamy te pieniądze znacznie wcześniej" - zaznaczyła minister.(