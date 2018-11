Dziś ostatnia szansa na złożenie wniosku o wyprawkę dla uczniów w programie Dobry Start, zwany popularnie "300 Plus". Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła w radiowej Jedynce, że do tej pory z programu skorzystali niemal wszyscy potencjalni beneficjenci.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 1,4 miliarda złotych - podkreślała minister Rafalska. Z programu skorzystało ponad 4,5 miliona uczniów.

"Można powiedzieć, że zbliżamy się do 100 procent" - mówiła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Wniosek o wypłatę można złożyć elektronicznie bądź wysłać pocztą.

300 Plus to wyprawka szkolna w wysokości 300 złotych. Przysługuje rodzicom uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Można ją pobierać do ukończenia przez dziecko 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 24 lat.

Wnioski do przyszłorocznego programu Dobry Start będzie można składać od lipca 2019.